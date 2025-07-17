7/17 威力彩頭獎摃龜 今彩539開2注800萬獎落新竹、花蓮

17日開獎的第114000173期今彩539頭獎開出2注、第114000057期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/07/17 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（17日）開獎的第114000173期今彩539頭獎開出2注，由新竹縣寶山鄉寶新路一段47號「龑立發彩券行」、花蓮縣花蓮市民運里民權路189之6號1樓「蒙福彩券行」開出；第114000057期威力彩摃龜。

第114000057期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、06、21、25、28。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共152注中獎，每注可得4000元；陸獎共1249注中獎，每注可得800元；柒獎共2302注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2757注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7235注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9354注中獎，每注可得100元。

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第114000173期今彩539中獎號碼為「04、06、11、29、37」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共215注中獎，每注可得2萬元；參獎共6477注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9502注中獎，每注可得50元。

第114000173期39樂合彩中獎號碼為「04、06、11、29、37」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬582注中獎，每注可得1125元。

第114000173期3星彩中獎號碼為「319」。壹獎共170注中獎，每注可得5000元。

第114000173期4星彩中獎號碼為「0634」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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