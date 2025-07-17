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    選舉公報夾反罷免文宣 律師包盛顥：即時無心也可能踩紅線

    桃園市第三選區遞送選舉公報時，夾帶國民黨立委魯明哲反罷文宣。（「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊提供）

    桃園市第三選區遞送選舉公報時，夾帶國民黨立委魯明哲反罷文宣。（「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」團隊提供）

    2025/07/17 20:44

    〔記者劉詠韻／台北報導〕首波大罷免7月26日投票，今卻爆出桃園市第三選區遞送選舉公報時，夾帶國民黨立委魯明哲反罷文宣，引發「公器私用」介入選務爭議；法界示警，若文宣內容涉不實陳述，且透過公務體系傳遞至選民，不論主觀動機為何，皆可能構成違法行為。

    穩勝國際事務所主持律師包盛顥表示，依《公職人員選舉罷免法》第104條第1項規定，若以文字、圖畫、錄音、錄影或演講等方式，散布謠言或不實資訊，意圖使罷免案通過或否決，將可能構成刑事犯罪。

    「若此次市府夾帶的文宣內容涉及謠言或不實訊息，並且隨投票通知散布寄出，廣泛送達個別投票人，則可能構成違法行為。」包盛顥說，除了刑責問題，此事也引發行政中立疑慮；根據《公務人員行政中立法》及其施行細則，公務人員不得利用職務上的權力、機會或方法，影響選舉或罷免投票行為，也不得藉機協助特定政黨或候選人進行政治活動。

    包盛顥指出，倘若行政機關主張並無主觀介入選務，而僅基於公文流程協助遞送，司法實務將從「文宣由誰夾帶、基於何目的，以及實際影響」等面向進行判斷，即便主觀上無意為之，若實際效果對選民意向產生影響，也可能構成違法。

    至於責任歸屬，包盛顥認為，若最終認定構成不當介入選務，不論是決策者、執行者或文宣提供者，均可能依法負責。根據《行政中立法》第16條，涉案公務人員可依《公務員懲戒法》等相關規定懲處，若同時涉及選罷法刑責，亦須依法移送檢方偵辦。

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