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    演習期間台北市民高架上停車自拍 2賓士女「照片價碼」曝

    演習期間，兩名女子在市民高架停車拍照。（擷取自Therads @chentx_1009）

    演習期間，兩名女子在市民高架停車拍照。（擷取自Therads @chentx_1009）

    2025/07/17 20:50

    〔記者劉慶侯／台北報導〕漢光41號演習實兵演練結合「2025城鎮韌性演習」今天下午台北市演習，兩名年輕女子開賓士車行經市民高架，見橋面空蕩蕩，竟下車擺拍。警方說，兩女觸犯民防法，合併最高可罰30萬元。另駕駛者違反道交條例，最高得罰3.6萬元。警方將循線追查兩人身分開罰。

    2名女子警報響起時，竟在台北市市民大道高架橋上下車拍照。有網友在Threads貼出影片，「萬安演習下車拍照喔!要不要檢舉咧？」一輛灰色轎車停在橋面，兩名女子在車子前面拍照留念，拍完悠哉走回車上。

    網友看了紛紛怒斥，「是叫妳停路邊，不是拍照欸」、「IG限動：整條高架橋只有我跟@xxx」、「哇噻！拍照留念15萬……」、「15萬罰起來！」原PO也在留言處直嘆，「走路就算了，高架橋下車拍照真的無言。」

    轄區大同分局警方說，通知駕駛到案釐清狀況，2人在市民大道上拍照，依照民防法最高一個人可開罰15萬。

    此外，根據「道路交通管理處罰條例」第43條，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，也將祭出6000元到3萬6000元罰鍰。

    亦即，獨犯民防法，每人最可15萬元罰金，兩人則共計30萬元。但違反道交條例，則是處罰駕駛人，駕駛人最高需處罰3.6萬元。

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