大罷免7/26投票倒數 警政署召開專案會議：比照大選開設聯合指揮所

大罷免投票倒數，警政署召開專案會議，署長張榮興要求比照總統、副總統及立法委員選舉，全程開設治安維護工作聯合指揮所。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/17 19:54

〔記者邱俊福／台北報導〕7月26日罷免投開票日倒數，警政署今天（17日）邀集各相關警察機關局長、副局長及分局長等重要警職幹部共430人，召開專案視訊會議，署長張榮興會中宣示嚴正執法及制裁暴力之決心，要求罷免活動期間比照總統、副總統及立法委員選舉，全程開設治安維護工作聯合指揮所，確保這次罷免案「平安」、「平順」、「平穩」。

張榮興說，各警察機關需加強黑道幫派暴力介入罷免的情資佈建，若有相關情資應予掃蕩、嚴辦，並要求機關如有受理告發假訊息案件，要用最快的速度破案澄清，提供國人正確資訊，另為避免買票與賭盤影響此次罷免，將持續投入警力布建、全力嚴查，以維護投票結果的公平性與公正性。

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張榮興提醒，此次執行我國首次大規模罷免案治安維護，警察人員務必保持行政中立，對於維安工作，要求轄區警察機關務必配合選務機關，詳細盤點所有環節，落實進出管制及安檢，一定要做到維安滴水不漏。

警政署說，法定罷免活動期間，各項罷免活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾對於各項罷免活動應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保罷免治安維護工作圓滿達成。

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