沒投保健保被檢舉 竟要員工還這筆錢 慣老闆被法官打臉！

陳姓老闆未幫員工保健保被投訴，他居然提告向員工求償健保費，台南地院判敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/07/17 19:03

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓老闆在台南經營沙威瑪漢堡加盟店，委請阿櫻（化名）負責販售、月薪3萬2千元。該店於約3年後結束營業，阿櫻投訴老闆在僱用期間沒幫員工保健保，健保署要求老闆補繳10萬多元健保費。老闆認為與阿櫻是委任關係、沒有幫保健保的義務，提告要求阿櫻還這筆錢。台南地院法官認定主張無理、判老闆敗訴，可上訴。

陳老闆主張，他於2021年8月到2024年7月下旬，在台南某地經營沙威瑪漢堡加盟店，委任阿櫻銷售，並約定阿櫻自行處理勞、健保費用。不料，沙威瑪店結束營業後，阿櫻向健保署投訴他未幫員工保健保，他接獲健保署通知後，就補繳阿櫻與其僱主身分的健保費共10萬9千多元。

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陳老闆表示，他與阿櫻是委任關係、並非僱傭關係，阿櫻受他委任期間也以第六類被保險人身分向區公所投保健保，醫療權益未受損；他並無幫阿櫻保員工健保的義務，因阿櫻的投訴害他損失10萬9千多元，要求阿櫻賠償這筆錢。

阿櫻駁說，與老闆是僱傭關係，老闆經健保署通知後補繳健保費，已承認雙方是僱傭關係，他並未侵權造成老闆損失，老闆的要求不合理。

法官審認，陳老闆所提證據，無法推認其與阿櫻是委任關係，陳老闆與阿櫻的工作契約也未約定阿櫻不得向主管機關申訴，否則要賠償他補繳的健保費，陳老闆依契約關係求償，難稱有依據。阿櫻的申訴並無違法，與陳老闆補繳健保費沒有相當因果關係，陳老闆依侵權關係向阿櫻索償，也沒有理由。

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