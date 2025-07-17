小吃部姊妹倒會涉詐千萬 中國新住民拉布條討債

來自中國福建省寧德市遭同鄉倒會的新住民，群聚小吃部前討債。（記者劉人瑋攝）

2025/07/17 19:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一間小吃部今下午發生抗議事件，一群來自中國福建省寧德市的新住民，因同一小吃部內的葉姓姊妹倒會，懷疑兩人詐欺又可能隨時潛返中國，集結到小吃部門口抗議。台東「老司機」表示，近來台東小吃部景氣極差，加上先前已有小吃部倒會，連帶其他會也如骨牌般倒下，「近期台東不少小吃部股權轉移，這不是特例」。

7名抗議者也有來自南部，但全都是福建省寧德市人，與葉氏姊妹同鄉。據抗議者所言，2023年3月，葉氏妹妹發起月會3萬，「會腳」共60多人，今年6月就有6名會腳消失，到7月1日妹妹與其餘活會會腳協商，開出更好條件、另外加錢，不料7月2日妹妹就人間蒸發。

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由於姊妹都在小吃部工作且有股份，抗議者遂赴小吃部抗議。她們表示，每次繳會錢、點交都在小吃部，並由姊姊清點，懷疑姊妹串通詐欺，10日即向台東地檢署按鈴申告姊妹二人涉嫌詐欺、偽造文書。抗議者表示，有許多人都是辛苦的在按摩，有些人的錢則是一杯一杯酒換來，「都是同鄉，怎麼這麼狠心？」

目前小吃部負責人表示，得知出事後，已將姊姊踢出股東群，目前她只是單純員工。一名來自浙江的小吃部姊姊也怒道，自己賣了3年車標會卻被坑「要叫她（妹妹）回來喝酒上班、還錢，反正現在回中國賺不了」。

有知情者表示，外配來台工作，無驃悍個性難以立足，以前曾有專責單位衝入小吃部逮人，葉氏姊妹還逮住帶隊官，「當年抄了他們就沒今天這件事」。

「老司機」說，倒會的妹妹花名「婉兒」，宣稱「涉案金額達5、6千萬，數字令人懷疑，但另一場倒3千萬才真可怕」，附近某小吃部負責人也是倒會後失聯，據聞人已在美國，小吃部成員彼此認識或因同鄉易牽線拉入會中，有人同時標了數個會，形成骨牌效應，「至少2間小吃部負責人變更，接下來會有更多被倒會者出現」。

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