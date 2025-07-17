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    涉詐議員助理費 前政院南辦副執行長陳慧玲100萬交保

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員期間涉詐領助理費案，澎湖地檢署提起公訴、今（17）日移交澎湖地院審理，陳慧玲與夫婿蔡燈財各100萬元交保，並責付給澎湖縣議員蘇育德。（資料照，記者劉禹慶攝）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員期間涉詐領助理費案，澎湖地檢署提起公訴、今（17）日移交澎湖地院審理，陳慧玲與夫婿蔡燈財各100萬元交保，並責付給澎湖縣議員蘇育德。（資料照，記者劉禹慶攝）

    2025/07/17 18:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員期間涉詐領助理費案，經澎湖地檢署提起公訴，今（17）日移交澎湖地方法院審理，陳慧玲與夫婿蔡燈財各100萬元交保，並責付給澎湖縣議員蘇育德。

    澎湖地檢署主任檢察官今年6月10日指揮廉政署偵辦詐領助理費案，6月11日法院裁准羈押陳慧玲及蔡燈財，2人羈押期間認罪，並願繳回600多萬詐領助理費，澎湖地檢署今日以貪污等罪提起公訴，並將羈押中的陳慧玲夫婦移送澎湖地方法院。

    法院今以合議庭審理，主任檢察官未到庭，只在起訴書上述明若要交保，必須戴電子腳鐐。陳慧玲、蔡燈財在庭上表示，他們已經認罪，沒有串證之虞、也無資力逃亡，應無配戴電子監控設備之必要，請法院裁定停止羈押，准予交保，或限制住居、出境或出海即可。陳慧玲委託律師桂祥晟另案在台北出庭、改由學妹戴瑩出馬，出奇招要求地院責付蘇育德擔保。

    經澎湖地方法院審議後，裁定陳慧玲、蔡燈財各100萬元交保，責付給蘇育德；限制住居、禁止出國及出海8個月，每週三、六晚上6點到8點，在住家門牌拍照傳到法院，不用配戴電子腳鐐。陳慧玲與蔡燈財今年6月11日被法院裁定羈押，至今天交保總共被羈押37天。

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