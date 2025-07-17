不忍了！臉書盜用「中原大學進修部」招生詐騙 校方挺身報案

近日有不肖分子假借「中原科技大學進修部」名義，在臉書投放假廣告、詐騙民眾。（中原大學提供）

2025/07/17 18:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕近日有不肖分子假借「中原科技大學進修部」名義，在臉書投放廣告、假冒中原大學招生訊息，誘導民眾加入Line帳號，藉「政府補助課程」名義進行詐騙，中原大學秘書室與推廣教育處今午派員前往中壢分局普仁派出所報案，校方稱這是新的詐騙手法，待警方調查，與校方蒐集更多證據後，未來提告恐成全國首例，提醒社會大眾切勿受騙。

校方說明，該詐騙手法是利用臉書廣告招攬民眾加入「政府補助課程」，並要求另行加客服Line帳號以進行報名，廣告中使用的多數圖文，多數直接盜用中原大學官方粉絲專頁，包括校園照片、教學現場、課程活動紀錄等，極具誤導性，校方發現後，已第一時間向臉書檢舉並公告澄清，惟假帳號仍持續運作，且粉絲數快速增加，影響範圍擴大，學校推廣教育處也於官網公告，提醒學生近期臉書廣告盜用一事。

請繼續往下閱讀...

校方也說，今天跟警方檢舉後，待警方調查，同時也待蒐集更多證據後再做提告，有聽警方說，若真的提告，恐將成為首間大學針對這樣的詐騙手法做提告。

中壢警分局表示，網路詐騙手法日新月異，且花樣層出不窮，呼籲民眾瀏覽每則網路訊息，一定要多方查證，保護個人資料及荷包安全，小心為妙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法