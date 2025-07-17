沈慶京覓無保人嘆遭商界疏遠 法院允研議降低交保條件

京華城案被告威京集團主席沈慶京。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/07/17 18:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，因重病目前於台大醫院戒護治療，今下午在委任律師陪同下，透過手機遠距開庭。沈慶京指，盼法院能體恤媒體影響與人保難尋的處境，感慨羈押時間過長、案涉政治，已導致商界友人疏遠，允許免除人保、維持1億元交保；台北地院最終諭知，他與律師最遲應於一週內具狀陳報監控範圍。

威京集團主席沈慶京捲入京華城弊案，迄今已羈押11個月之久。沈慶京說，他於6月10日從台北醫院轉至台大醫院，期間已做過5次手術，至今仍持續接受抗黴菌治療。由於檢察官指他在越南有投資，也鑒於媒體報導京華城案含政治成分，導致工商界友人退避三舍，顯然不想捲入這場風波，針對2億人交保確有存在困難。

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沈慶京坦言，原先提出一男一女的人保，合計起來本可湊足2億，但資力相較多的友人因從媒體報導發現案件牽涉政治因素，後來也因此表態不願意擔保，考量如今人保約1億元，請求法官是否能不要保人。

「我從年輕至今沒有任何事情逃避過，請法官相信我會勇於面對。」沈慶京自認為受害人，感慨收押時間太長、太久，已經沒有理由需要串證，請求法院衡酌媒體報導的影響力，公司如今經營不易，再次請求法官能否不提供人保。

審判長江俊彥詢問，若改以提高保釋金，沈慶京預計能提出多少錢？沈慶京回應，他從年輕至今的股息、所得，均交由公司總管理處，目前手邊能拿出的錢有限，借錢亦需要四處籌措，希望交保金維持1億元。

沈慶京續指，他有2間上市公司、共計40幾萬名股東，若減少交保金，亦可協助公司及其目前的身體狀況，並喊話「我恨不得趕快出去幫公司解決問題。」法官二度詢問，是否已與醫生商量出院時間；沈則說，他兩週前已恨不得趕快出院，自己是希望未來住院時間不要再超過一個禮拜。

法官提問，若降低保釋金，並加強科技監控強度，活動區域範圍僅限於台北市，是否可以接受？沈慶京未提出異議，但他說會很想念爸媽，言下之意，即他會想去位於新北市三芝區靠近海邊的墓園。

檢方表示，沈慶京如今身體狀況不佳，科技監控部分可基於人道，同意降低限制範圍，但若沈太靠近海邊恐有逃亡嫌疑，建議可先排除不常去的靠海區域。

庭末，法官諭知沈慶京及委任律師於2天內，或是下週前，具狀陳報科技監控的範圍。

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