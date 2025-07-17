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    驚悚畫面曝！南投大貨車疑搶快 路口撞飛機車、騎士慘摔骨折

    南投水里鄉一輛大貨車行經路口，不慎撞到車側機車女騎士，造成女騎士手骨折、機車噴飛，現場一片狼藉。（取自臉書「我是南投人....更是水里人」）

    南投水里鄉一輛大貨車行經路口，不慎撞到車側機車女騎士，造成女騎士手骨折、機車噴飛，現場一片狼藉。（取自臉書「我是南投人....更是水里人」）

    2025/07/17 17:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區省道台16線，今日上午32歲陳男駕駛大貨車行經路口，疑似搶快未禮讓，不慎撞到車側66歲林姓機車女騎士，造成林女慘摔倒地、手部骨折，機車則噴飛滑行到十字路口，所幸林女送醫後未有生命危險，警方調查陳、林均無酒駕，詳細肇因仍待進一步釐清。

    轄區集集警方表示，陳男、林女都是從水里往信義方向行駛，惟陳行經十字路口時，前方有輛左轉待轉車輛，陳男卻未減速禮讓，疑似搶快便往外側車道偏移，並因大貨車視線死角，不慎撞到一旁騎機車的林女。

    警方說，林女遭撞後慘摔倒地，機車則被大貨車撞到噴飛滑行到十字路口，所幸林女並未被捲入車底，送醫後有手部骨折，以及腿部多處擦挫傷，未有生命危險，並呼籲民眾行駛車輛至路口，如遇待轉車輛，務必減速並留意周邊車輛，避免碰撞事故，以維護交通安全。

    南投水里鄉一輛大貨車行經路口，不慎撞到車側機車女騎士，造成女騎士手骨折、機車噴飛，所幸送醫後沒有生命危險。（集集警方提供）

    南投水里鄉一輛大貨車行經路口，不慎撞到車側機車女騎士，造成女騎士手骨折、機車噴飛，所幸送醫後沒有生命危險。（集集警方提供）

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