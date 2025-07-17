柯文哲隨身碟神秘數字呼之欲出! 王令麟證實：介紹2董事捐款給民眾黨

台北地方法院17日就京華城案，下午傳喚東森集團總裁王令麟作證。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/17 17:49

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今日下午傳喚東森集團總裁王令麟作證，王令麟證稱，他是由時任東森董事、現為基隆市副市長邱佩琳介紹認識柯文哲，並引介由李文宗（前柯文哲市長室主任）及東森財務人員黃鈺婷為雙方的捐款窗口，王令麟介紹欣賞柯文哲的2名董事蕭侃、楊建國捐款給民眾黨。

檢廉去年8月31日在柯文哲住處搜索查扣隨身碟，其中的「工作簿」Excel檔案記載的「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」，檢方之前聲請傳喚王令麟作證，但於上週捨棄，但沈慶京的律師團仍聲請詰問王令麟，合議庭依原定計畫傳喚王令麟作證，由沈慶京的律師徐履冰主詰問，檢察官反詰問。

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王令麟證稱，他原本不認識柯文哲，由於他是媒體老闆，柯文哲以市長身分前來拜會，是由時任東森董事邱佩琳（現為基隆市副市長）引介安排，柯2度到其東森得易購演講過2次，李文宗也有來，時間他已不記得，邱佩琳2次都有向他提到要幫柯文哲、民眾黨募款，希望王令麟幫忙。

王令麟證稱，他當時回稱，他還在償還父親王又曾的債，連信用卡都沒有，個人沒辦法捐款，對其他政黨和政治人物都一樣，身邊有朋友很欣賞柯文哲，會代為轉達募款需求。邱佩琳、王令麟在東森得易購的3樓會議室，介紹李文宗和東森財務人員黃鈺婷認識、互換名片，交代王的朋友將來的捐款，會交由黃鈺婷交給李文宗處理，也幫王的朋友省麻煩。

王令麟說，他旗下公司董事兼鍋寶負責人蕭侃、東森得易購董事楊建國，都對柯有好感，他向2人提及民眾黨在募款的事，若要捐，可交給黃鈺婷處理，「面子做給我」，因為柯只認識他，不認識蕭、楊，要讓柯知道這些錢是他幫忙募得；王令麟強調，蕭、楊在各自事業中找有賺錢的公司捐款，皆有取得政黨政治獻金收據，也有申報合法抵稅。

律師問，蕭侃去年在廉政署作證時說，捐款行動是王令麟「邀約、召集」的，王令麟今回稱，不曉得召集是什麼意思，「找1個人是召集、2個人也是召集」，但他自己並未捐款給柯或民眾黨。

詰問完畢後，徐履冰結論認為，檢方堅持只要是沈給柯或民眾黨的任何金錢，都是京華城案的賄款，包括威京集團幹部捐的210萬元，和工作簿上的「小沈1500」，但前者已在法院詰問攻防，而後者則僅是檢方的推論。

徐說，依王令麟的證言，王令麟並未給柯500萬元，用途也不是給高虹安選舉之用，邱佩琳亦未經手，蕭、楊捐款日期也不是2022年10月1日，則工作簿記載「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」顯與事實不符，工作簿檔案不能當做沈慶京行賄柯文哲的證據。

蒞庭檢察官林俊廷則認為，邱佩琳開口向王令麟募款，並介紹李文宗處理收款，並與王的帳房黃鈺婷為對口，柯文哲並不認識實際捐款人，只知道錢來自王令麟，邱是引介人，工作簿檔案是柯文哲自己認知是王令麟促成募得500萬元，工作簿記載有據。

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