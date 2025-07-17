為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三度買凶假車禍、假搶劫殺前妻 惡男判刑12年

    王姓男子教唆幫手持鋁棒毆打廖姓女子頭部。（資料照，民眾提供）

    王姓男子教唆幫手持鋁棒毆打廖姓女子頭部。（資料照，民眾提供）

    2025/07/17 17:17

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子與前妻廖姓女子去年6月離婚，他不滿廖女結交新歡，決定花錢買兇，竟找來友人阿駩找人，從去年9月19日起，兩度製造假車禍、一度製造假搶劫狂毆廖女頭部，廖女因昏迷被誤會已死亡，幸運撿回一命，桃園地方法院今依殺人未遂罪，分別判處王男、阿駩有期徒刑12年、11年。

    桃園地檢署起訴王男（35歲）指出，王男去年9月19日晚間，教唆阿駩帶幫手在中壢區中豐北路、大圳路口，埋伏下班的廖女，並故意駕車高速從後方追撞騎機車的廖女，廖女送醫保住性命，阿駩等人獲得50萬元；王男得知廖女出院，去年11月5日上午再教唆阿駩帶幫手，駕車碰撞廖女的男姓友人車輛，但廖女並未在車上。

    王男再度教唆阿駩安排幫手，並備妥鋁棒、頭套等物品交給他們，於去年11月14日傍晚前往廖女經營的通訊行，由其中1人持鋁棒進入店內，朝櫃台後方的廖女頭部連續猛擊，廖女滿頭鮮血倒地昏迷，被誤認死亡後，店內的新手機、17萬元現金還被搜刮。警方獲報追查，鎖定王男教唆犯案，逮回王男、阿駩等人。

    桃院已因殺人未遂罪等，分別判處王男、阿駩有期徒刑12年、11年，其餘幫手則分別被判處有期徒刑7年3月到6年不等，全案還能上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播