三度買凶假車禍、假搶劫殺前妻 惡男判刑12年

王姓男子教唆幫手持鋁棒毆打廖姓女子頭部。（資料照，民眾提供）

2025/07/17 17:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子與前妻廖姓女子去年6月離婚，他不滿廖女結交新歡，決定花錢買兇，竟找來友人阿駩找人，從去年9月19日起，兩度製造假車禍、一度製造假搶劫狂毆廖女頭部，廖女因昏迷被誤會已死亡，幸運撿回一命，桃園地方法院今依殺人未遂罪，分別判處王男、阿駩有期徒刑12年、11年。

桃園地檢署起訴王男（35歲）指出，王男去年9月19日晚間，教唆阿駩帶幫手在中壢區中豐北路、大圳路口，埋伏下班的廖女，並故意駕車高速從後方追撞騎機車的廖女，廖女送醫保住性命，阿駩等人獲得50萬元；王男得知廖女出院，去年11月5日上午再教唆阿駩帶幫手，駕車碰撞廖女的男姓友人車輛，但廖女並未在車上。

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王男再度教唆阿駩安排幫手，並備妥鋁棒、頭套等物品交給他們，於去年11月14日傍晚前往廖女經營的通訊行，由其中1人持鋁棒進入店內，朝櫃台後方的廖女頭部連續猛擊，廖女滿頭鮮血倒地昏迷，被誤認死亡後，店內的新手機、17萬元現金還被搜刮。警方獲報追查，鎖定王男教唆犯案，逮回王男、阿駩等人。

桃院已因殺人未遂罪等，分別判處王男、阿駩有期徒刑12年、11年，其餘幫手則分別被判處有期徒刑7年3月到6年不等，全案還能上訴。

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