涉幫王大陸查閃兵集團首腦個資 刑警出庭辯「誤傳」

時任台北市刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，今日下午赴新北地院開庭。（讀者提供）

2025/07/17 17:03

〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，偷查集團首腦陳男個資；新北地院今日下午傳劉出庭，他坦承以不實名義登入警方系統查陳男個資，辯稱因王大陸報遭詐而查陳男個資後不慎誤傳所致，沒有犯意。

檢方調查，王大陸不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，今年2月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉涉以不實名義登入警方查詢系統查陳男個資，透過游傳給王。

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檢方今年5月依公務員登載不實準公文書、洩漏國防以外秘密、公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌起訴劉員。

法院日前已傳喚王大陸等人出庭，今傳劉居榮開庭，他坦承以不實名義查詢陳個資，否認洩密及違反個資法，因為王大陸報案時不知對方全名，只知道叫「黑哥」，並供LINE截圖、匯款帳號等，自己查出陳男身分後，原本欲傳給林姓小隊長，交代製作後續筆錄及指認表等，卻不慎誤傳給游男，沒有犯意僅為過失。

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