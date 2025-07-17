為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉幫王大陸查閃兵集團首腦個資 刑警出庭辯「誤傳」

    時任台北市刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，今日下午赴新北地院開庭。（讀者提供）

    時任台北市刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，今日下午赴新北地院開庭。（讀者提供）

    2025/07/17 17:03

    〔記者王定傳／新北報導〕藝人王大陸涉花費360萬元找「閃兵集團」首腦陳志明協助逃避兵役，懷疑對方拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長的劉居榮，偷查集團首腦陳男個資；新北地院今日下午傳劉出庭，他坦承以不實名義登入警方系統查陳男個資，辯稱因王大陸報遭詐而查陳男個資後不慎誤傳所致，沒有犯意。

    檢方調查，王大陸不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，找游男協助，今年2月游帶著王，找游的好友劉員幫忙，劉涉以不實名義登入警方查詢系統查陳男個資，透過游傳給王。

    檢方今年5月依公務員登載不實準公文書、洩漏國防以外秘密、公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌起訴劉員。

    法院日前已傳喚王大陸等人出庭，今傳劉居榮開庭，他坦承以不實名義查詢陳個資，否認洩密及違反個資法，因為王大陸報案時不知對方全名，只知道叫「黑哥」，並供LINE截圖、匯款帳號等，自己查出陳男身分後，原本欲傳給林姓小隊長，交代製作後續筆錄及指認表等，卻不慎誤傳給游男，沒有犯意僅為過失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播