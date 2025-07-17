為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾架網站涉吸金10億被逮 改網購掩護博弈洗錢難逃法網

    男子李牧耘穿著雨衣偽裝外送員，仍被警方識破。（記者邱俊福翻攝）

    男子李牧耘穿著雨衣偽裝外送員，仍被警方識破。（記者邱俊福翻攝）

    2025/07/17 16:52

    〔記者邱俊福／台北報導〕45歲男子李牧耘於6年前曾透過架設網站方式，協助非法吸金近10億元，遭刑事警察局逮捕送辦，這次雖改以非法第三方支付公司架設購物電商網站平台方式，協助40間博弈集團洗錢，隱匿其龐大的賭資不法金流，仍難逃法網，還在警方搜索時，一度穿雨衣返回公司偽裝成外送員，企圖觀察狀況，遭眼尖刑事幹員一眼識破。

    2019年3月間，刑事局偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團案，該集團以投資馬來西亞房地產為幌子，謊稱年報酬率高達348%，並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，再利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得，涉嫌違法吸金將近10億元，會員人數高達3萬人。

    當時，刑事局循線逮捕架設網站的李男，李男宣稱僅是提供平台給予轉帳，但被害人資金都是匯入其帳戶，也是由其帳戶發給報酬，研判應是擔任帳房角色，依法移送檢方偵辦。

    李男卻仍未獲取教訓，這次改協助博弈集團隱匿不法金流，獲取暴利，警方搜索其非法第三方支付公司時，他剛好外出，發現公司遭搜索，還穿雨衣返回公司，面對警方訊問身分，還謊稱是外送員，並趁機將手機丟入垃圾桶內，結果不僅身分馬上被警方識破，手機更剛好來電作響，被一舉查獲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播