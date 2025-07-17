曾架網站涉吸金10億被逮 改網購掩護博弈洗錢難逃法網

男子李牧耘穿著雨衣偽裝外送員，仍被警方識破。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/17 16:52

〔記者邱俊福／台北報導〕45歲男子李牧耘於6年前曾透過架設網站方式，協助非法吸金近10億元，遭刑事警察局逮捕送辦，這次雖改以非法第三方支付公司架設購物電商網站平台方式，協助40間博弈集團洗錢，隱匿其龐大的賭資不法金流，仍難逃法網，還在警方搜索時，一度穿雨衣返回公司偽裝成外送員，企圖觀察狀況，遭眼尖刑事幹員一眼識破。

2019年3月間，刑事局偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團案，該集團以投資馬來西亞房地產為幌子，謊稱年報酬率高達348%，並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，再利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得，涉嫌違法吸金將近10億元，會員人數高達3萬人。

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當時，刑事局循線逮捕架設網站的李男，李男宣稱僅是提供平台給予轉帳，但被害人資金都是匯入其帳戶，也是由其帳戶發給報酬，研判應是擔任帳房角色，依法移送檢方偵辦。

李男卻仍未獲取教訓，這次改協助博弈集團隱匿不法金流，獲取暴利，警方搜索其非法第三方支付公司時，他剛好外出，發現公司遭搜索，還穿雨衣返回公司，面對警方訊問身分，還謊稱是外送員，並趁機將手機丟入垃圾桶內，結果不僅身分馬上被警方識破，手機更剛好來電作響，被一舉查獲。

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