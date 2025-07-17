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    彰化地檢署搬新家 7/21員林大道二段100號開張

    彰化地檢署新辦公大樓完工，7月21日（週一）起正式遷入辦公。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署新辦公大樓完工，7月21日（週一）起正式遷入辦公。（記者陳冠備攝）

    2025/07/17 16:40

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化司法園區再升級！彰化地檢署與行政執行署彰化分署合建的新辦公大樓完工啟用，總經費達18億元，地檢署預計自7月21日（下週一）起正式遷入辦公。近期已陸續搬遷中，並提醒民眾，如有提告、洽公或辦理觀護等業務，屆時請前往新址「員林大道二段100號」，避免跑錯地點、耽誤權益。

    新大樓位於員林大道二段，正對彰化地方法院與員林簡易庭，緊鄰新落成的萬年派出所，形成檢察、審判、執行與治安一體的司法核心區塊，堪稱縣內首座完整「司法園區」，未來可望提升行政效率與民眾洽公便利性。

    襄閱主任檢察官王銘仁表示，新大樓強調綠建築理念，設有無障礙設施與親民空間，戶外提供190個汽車位與80個機車位，大幅改善過往停車不便的問題，整體環境更友善舒適，讓民眾洽公無壓力。

    王銘仁指出，地檢署舊廳舍使用逾50年，空間老舊不敷現代需求使用，此次與行政執行署合建新廳，不僅提升辦公條件，也整合服務資源。地檢署將從7月21日全面在新址辦公，所有業務如提告、緩起訴處分報到與觀護案件處理等，均須前往新大樓辦理。地檢署也將透過各管道加強宣導，避免民眾誤跑舊址。

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