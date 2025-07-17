有妳真好！基隆正妹女警洪碧均認養流浪貓 「1舉動」讓民眾話讚

基隆市警一分局南榮路派出所正妹女警花洪碧均，身材高挑，鮮少露出修長美腿。（洪碧均提供）

2025/07/17 16:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕「請問有什麼可以為您服務的嗎?」基隆市警一分局南榮路派出所正妹女警洪碧均，不只外型出眾，面對求助民眾，親切的服務態度，與陽光般的笑容，讓洽公民眾不吝讚賞，「有妳真好！」

外型俏麗的洪碧均，5年前考取警大研究所，前年與40期警專同學一起分發至派出所服務，是那一期的高材生；洪不僅外型出眾，上個月見同仁巡邏，救下3隻出生不到2個月的小貓，發現無人認養，自告奮勇認養2隻，不僅人美、心善，還很有愛心。

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原來這3隻剛出生的流浪貓，是洪的同事林柏葳巡邏時，聽到街頭傳來小貓叫聲，循聲尋找在1輛轎車下方的引擎室找到；林員將3隻小貓帶回派出所後，詢問所內同仁或親友是否有人願意認養，只有1隻被同僚的友人認養走，還有2隻乏人問津；洪員獲知若2隻小貓無人認養後，將送到寵物銀行收容，不忍2隻小貓再度流浪，一口氣認養2隻。

洪員認養這2隻小貓，取名「黑糖」、「湯圓」，小貓逐漸長大，已不再需要人抱著，可以在貓窩內走來走去，但遇到洪員值勤回來，就會的到她身上鑽來鑽去，似乎在回報洪員認養牠們，讓同仁羨煞不已。

所長羅祐儒說，洪碧均不僅外型出眾，為人親切、熱心，遇有民眾遇詐騙，總是不厭其煩地苦勸，日前成功攔阻被害人繼續匯款，保住被害人15萬元積蓄，被害人事後直誇洪，「謝謝妳，有妳真好！」

基隆市警一分局南榮派出所正妹女警花認養的黑糖（左）、湯圓，很喜歡在她身上鑽來鑽去。（記者林嘉東攝）

基隆市警一分局南榮路派出所正妹女警花洪碧均，皮膚白皙，天生麗質，怎麼曬都曬不黑，讓同仁羨慕不已。 （洪碧均提供）

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