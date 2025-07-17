又是高齡駕駛! 75歲翁國1汐止段突變換車道 聯結車急煞好驚險

75歲朱姓男子在國道1號汐止段，疑變換車道不當，失控打橫駛入聯結車前方車道，還好聯結車及時煞住。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/17 16:08

〔記者林嘉東／新北報導〕75歲朱姓男子今上午駕車行經國道1號北上9.9公里汐止段時，疑因變換車道不當，先擦撞左側聯結車，整輛車失控打橫駛入聯結車前，還好聯結車莊姓駕駛及時煞住，才未撞上轎車；國道警察趕抵為2車駕駛酒測，2人酒測值均為0，事故原因警方釐清中。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心今天上午10時55分獲報，國道1號北向9.9公里汐止路段發生1起轎車與聯結車擦撞事故；警方調查，朱姓男子駕駛的轎車行駛至事故路段時，疑因變換車道不當，與行駛在朱左側、由44歲莊男駕駛的聯結車發生碰撞。

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警方指出，朱男駕駛的車輛碰撞聯結車後，整輛車失控打橫在聯結車前，還好莊男及時煞車，才未撞上朱的車，2駕駛也都繫上安全帶，無人受傷；警方隨後替朱、莊酒測，2人酒測值均為0。

警方呼籲用路人在變換車道時，應保持安全間隔，先看後照鏡，撥打方向燈後，並轉頭再確認，不要一打方向燈就馬上變換車道；此外，不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，因為安全帶在危急時是救命的工具。

75歲朱姓男子在國道1號汐止段，疑變換車道不當，失控打橫駛入聯結車前方車道，還好聯結車及時煞住。（記者林嘉東翻攝）

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