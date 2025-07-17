就是凌虐！膠帶封幼兒口鼻銬四肢逼睡陽台 生母與同居人求減刑不成

5歲男童遭銬手銬、膠帶綑綁，還被關在陽台過夜，生母與同居人辯稱只是教養不當，求減刑至6個月，高分院認定構成凌虐，駁回上訴。（記者王捷攝）

2025/07/17 16:27

〔記者王捷／台南報導〕林男與蔡女同居期間對未滿5歲男童施暴力、不當拘束，致其受多處傷害，法院認為本案行為手段殘忍，符合「凌虐」標準，一審依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，各判刑9月。兩人不服上訴，希望能減刑到6個月，台南高分院今日駁回，維持原判。

蔡女是男童生母，林男與她是同居伴侶，3人同住台南市南區住處，兩人明知男童未滿5歲，從2024年4月至7月間，以拳頭、不求人、電蚊拍、鐵衣架等工具毆打男童，並以膠帶封住口鼻、手銬或膠帶綑綁四肢、命其於陽台過夜。某次更矇住其雙眼，命其在堆高椅子上半蹲，致其從高處摔落，造成眼瞼、前額、臉頰、腹背、手指等多處瘀傷與鈍挫傷。

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男童因為從高處摔下受傷，被送醫後，兩人的虐童事件才被揭發，兩人雖承認部分打罵行為，但否認有虐待意圖，辯稱僅為教養不當、情緒失控、手段嚇唬，甚至稱所用電蚊拍不具電擊功能、手銬為玩具等，然法院認為，兩人在偵查與一審期間自白內容，與男童於偵查時證述及傷勢診斷照片、LINE截圖、證人證述均相符，可信度高。

精神評估報告指出，男童具亞斯傾向、注意力缺陷、如廁障礙、曾被餓過等跡象，並在人際互動中出現退縮、警戒與表達困難，身上更有多處新舊傷痕，部分傷勢與跌倒無關，支持遭長期不當對待。法院認為本案行為手段殘忍，符合「凌虐」標準，已對幼童身心發育造成危害或高度風險。

合議庭認定原判量刑適當，被告翻異前詞、否認犯罪，並請求減刑至6月，均無理由，駁回上訴。全案可上訴。合議庭由審判長洪榮家與法官鄭彩鳳、吳育霖組成。

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