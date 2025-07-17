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    單親孕婦車禍流產求償41.8萬 法院判違規駕駛賠1萬8原因曝

    單親孕婦遭李男違規駕駛撞傷後流產，提告求償41萬，法院認流產與事故無關，判賠1萬8千多元。示意圖。（資料照）

    單親孕婦遭李男違規駕駛撞傷後流產，提告求償41萬，法院認流產與事故無關，判賠1萬8千多元。示意圖。（資料照）

    2025/07/17 16:29

    〔記者王捷／台南報導〕顏姓孕婦騎車與開車李姓男子發生碰撞，她懷孕5、6週，事故後一週內流產，提告求償41萬8653元。法院審酌醫療紀錄，認為精神壓力可能導致流產，但與車禍無直接因果關係，僅判李男賠償1萬8829元。

    2021年早上，李男開車與騎機車的顏女發生碰撞，顏女受有腹壁挫傷、右小腿挫傷，當月底進行藥物流產。

    顏女主張，流產與事故有因果關係，她與未婚夫同住，育有兩名尚未成年子女，並非未婚夫所生，事故後因身心狀況，要未婚夫協助生活起居，但未婚夫需上班無法全天照顧，只好額外僱人接送子女上下學及處理家務，因車播被迫離職，請求李男賠償醫療費、安胎照護費、看護費、機車損失、薪資損失與精神慰撫金等，共計逾41萬元。

    法院指出，根據醫院資料，顏女在事故2天前就被診斷胎兒無心跳，胎體雖可見但已無發育機會。事發當日，顏女到奇美醫院急診，醫師也未觀察到胎兒心跳，醫療報告認為，懷孕未滿6週本就難以確認心跳，除非重大撞擊損及骨盆腔，否則早期胎兒不易因車禍直接受損，顏女事後流產雖可能與身體或心理因素相關，但難以證明與車禍直接有關。

    法院最終僅認定李男未注意來車、貿然左迴轉構成過失，對顏女造成輕傷與財損，李男在刑事部分被依過失傷害罪判刑2月，民事認定顏女損害包括醫療費990元、交通費4100元、機車修理費1萬2994元、工作損失1萬305元與精神慰撫金2萬元，共計4萬8389元，其他請求駁回，不可以再上訴。

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