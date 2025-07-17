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    和雙胞胎妹妹返校練田徑 宜蘭12歲女童遭撞倒地駕駛肇逃

    李姓女童遭黑色休旅車擦撞倒地。（民眾提供）

    李姓女童遭黑色休旅車擦撞倒地。（民眾提供）

    2025/07/17 15:07

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭員山某國小12歲李姓女童是名田徑選手，今天早上返校練習，11點多步出校門時，卻遭1輛黑色休旅車擦撞倒地，駕駛肇逃，所幸女童送醫無礙，目前警方依車牌追人，車主稱不知道撞到人才趕到醫院看病，肇事原因尚待調查，全案將依肇事逃逸罪嫌，函請宜蘭地檢署偵辦。

    李姓女童今天和雙胞胎妹妹返校參加社團活動，與教練、同學進行田徑練習，11點37分和妹妹步出校門，才剛過馬路至對向路口行走，就被行駛而來的同向黑色休旅車擦撞倒地，造成臉部嘴唇擦傷及右大腿受傷，被緊急送醫治療，所幸並未危及生命。

    校方接獲村長通報後，校長第一時間趕赴現場陪伴女童，由於女童受到驚嚇，經安撫才稍緩情緒，待救護車抵達，由教導主任陪同就醫，並於下午進行X光檢查，由於肇事駕駛逃逸，事發後也調閱監視器供警方調查，同時依規啟動校安通報，陳報縣府教育處等單位。

    警方調查，女童送醫後，經檢查傷勢無礙，調閱路口監視器查出肇事車輛並追緝，車主稱沒有察覺有撞倒人，才未停下繼續前往醫院看病，但詳細肇事原因及由誰開車尚待調查，全案將依涉嫌刑法肇事逃逸罪嫌，函請宜蘭地檢署偵辦。

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