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    闖招待所包廂性侵醉女還拍照 惡男判刑加賠120萬

    王男去年在台北市一處招待會所，性侵醉倒包廂女子，並趁對方昏睡時拍照，法院依乘機性交、無故攝錄他人性影像罪，判處3年8月及6月徒刑，並須連帶賠償120萬元。（示意圖，資料照）

    王男去年在台北市一處招待會所，性侵醉倒包廂女子，並趁對方昏睡時拍照，法院依乘機性交、無故攝錄他人性影像罪，判處3年8月及6月徒刑，並須連帶賠償120萬元。（示意圖，資料照）

    2025/07/17 16:26

    〔記者劉詠韻／台北報導〕王姓男子去年深夜在台北市一處招待會所，性侵醉倒包廂的女子娜娜（化名），並趁對方昏睡時拍照留念。刑事部分，法院依乘機性交、無故攝錄他人性影像罪，判處3年8月及6月徒刑；民事審理則認定其侵害性自主與隱私權，判須連帶賠償120萬元。全案可上訴。

    判決指出，王男去年3月某日凌晨，前往該會所消費後，聲稱為尋找遺落物品而進入包廂，發現獨自臥醉的娜娜後竟心生歹念，趁其意識不清脫去衣物，進而撫摸、親吻胸部及下體，最終性侵得逞。

    娜娜因身體不適驚醒，發現王正拿手機對著自己拍照，當場奪下手機並刪除影像，隨即聯絡朋友到場協助，後續前往就醫並報警處理。

    刑事部分，法院審酌其行為嚴重侵害被害人身體與性自主，乘機性交罪判處3年8月，無故攝錄他人性影像罪判6月、可易科罰金。

    民事方面，娜娜主張妨害性自主、妨害性隱私部分，提告求償共300萬元精神撫慰金；王男則指賠償金額過高，懇請法官應予酌減。

    台北地院審理，審酌王男確有不法侵害娜娜身體自主權、性自主權、隱私權，手段悖於善良風俗，導致對方飽受重大精神痛苦，判賠120萬元。全案仍可上訴。

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