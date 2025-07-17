國民黨信義鄉長全志堅涉貪開庭 親友與法警爆發激烈肢體衝突

法警與全志堅的親友爆發拉扯衝突。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/17 15:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今年3月起訴指控，南投縣信義鄉長全志堅（50歲，國民黨籍）、鄉代會主席李國源（52歲，無黨籍）辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向陳姓廠商索取1成、93萬元的回扣，依貪污等罪名起訴，全志堅持續羈押中，但已解除禁見，台中地方法院今天開庭後，全於還押時，旁聽的親友與鄉親試圖接近他「加油打氣」，與法警拉扯，一度爆發頗激烈的肢體衝突，法警大聲制止並趕緊帶走全，衝突才停止。

這場衝突雖一度火爆，但為時甚短，今天中午全志堅開庭之後，法官諭知還押，卻有親友靠近或碰觸到全志堅，宣稱是要給他加油打氣，法警阻隔時，先是一名綁著馬尾的年輕女子，與一名年輕男子對法警動手拉扯。

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法警猛力推開之後，又有年長的親友或鄉親加入，與法警一陣拉扯，法警大聲制止，並趕緊把正要還押台中看守所的全志堅帶走，場面才得以控制，沒有進一步演變成為全武行。

中檢起訴指控，南投縣信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源，去年4月3日地震後，趁辦理「四○三地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向陳姓廠商索取一成、93萬元的回扣，台中地檢署檢察官發動三波搜索，並在全志堅到案羈押17天後火速偵結，將全男、李男、公所廖姓技士及廠商共6人，依貪污、圖利罪起訴，並建請法院對全、李從重量刑。

法警趕緊帶走全志堅（圖中），控制衝突場面。（記者張瑞楨翻攝）

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