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    首頁　>　社會

    一家8口被控裝精神疾病詐領5570萬保費 高院判無罪確定

    張婦家族8人涉假裝精神疾病詐領5570萬，高院審理認為罪證不足，均判無罪確定。（記者楊國文攝）

    張婦家族8人涉假裝精神疾病詐領5570萬，高院審理認為罪證不足，均判無罪確定。（記者楊國文攝）

    2025/07/17 15:01

    〔記者楊國文／台北報導〕張姓婦人一家8口，被控假裝罹患精神疾病住院詐領保險費，住院期間卻外出吃喝玩樂，共詐領5570多萬元保費，並使健保損失938萬餘元，被起訴詐欺取財等罪，台北地院認定罪證不足均判無罪，全案上訴，高等法院認為，張婦等人是經主治醫師診斷後，認有住院需求而安排住院進行觀察、治療或復健，尚無具體詐欺事證，除1人死亡判公訴不受理，其餘7人均判無罪確定。

    北檢起訴指控，2008年至2019年間，張婦、丈夫、女兒、二姊、二姊夫、三姊、三姊夫及小姑等一家8口涉嫌裝病，到多家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱長期失業、失眠，出現幻聽並產生輕生及殺人等念頭，使醫師誤判有住院的急迫性，但他們住院時卻天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK，甚至跑去鯉魚潭玩水，出院後再申請住院保險理賠。

    8人被控分別到11家醫院看診及住院，再向8家保險公司詐領每日5000至1萬元不等的住院醫療日額理賠金，11年間涉詐領5570萬餘元，並使健保支付其住院費用共938萬餘元。

    張婦還被控唆使女兒謊稱曾吞藥自殺、半夜會亂摔東西，使女兒罹病住院，僅女兒1人就涉詐得1242萬多元理賠金，張婦還按月向女兒索討5萬元酬勞。

    台北地院審理後，認定罪證不足，將8人均判無罪。檢方不服，上訴高等法院，今判無罪確定。

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