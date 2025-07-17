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    首頁　>　社會

    國光客運8輛巴士被偷走逾1600公升柴油 嫌犯下場曝光

    國光客運公司枋寮停車場內停放的8輛巴士去年遭人破壞油箱，竊取逾1600公升柴油。示意照，非本案車輛。（資料照）

    國光客運公司枋寮停車場內停放的8輛巴士去年遭人破壞油箱，竊取逾1600公升柴油。示意照，非本案車輛。（資料照）

    2025/07/17 15:10

    〔記者李立法／屏東報導〕國光客運公司枋寮停車場內停放的8輛巴士去年遭人破壞油箱，竊取逾1600公升柴油，警方據報後逮到涉有重嫌的劉姓男子送辦，但屏東地院認為此案檢警所提事證難以將劉男定罪，不過，劉男另涉一起營造公司多部怪手及大貨車柴油竊案，法官認為事證明確，依攜帶兇器竊盜罪判處劉男1年徒刑，並沒收不法所得，可上訴。

    國光客運公司去年4月間發現停放在枋寮停車場內的8輛巴士油箱遭破壞，損失逾1600公升柴油，警方據報後，循線逮到有竊盜等多項前科紀錄的劉姓男子；但劉男否認跑到該停車場竊取國光客運巴士的柴油；警方並查出劉男在去年3月間，另涉及一家營造公司多部怪手及大貨車柴油竊案，並以每公升低於市價5元的價格轉賣牟利；檢方偵辦後，依竊盜罪起訴劉男。

    屏東地院審理後，認為國光客運公司枋寮停車場巴士柴油竊案，現場監視器影像出現的可疑男子，非清晰可辨，加上檢方所提事證，難以證明是劉男所為，應無罪諭知，但劉男所涉另一起營造公司車輛柴油竊案，據相關證人說法及檢方所提事證，可認定劉男竊取600公升柴油，依攜帶兇器竊盜罪判處劉男1年徒刑，並沒收不法所得。

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