台中高等行政法院3次派車載人事主任送醫回診 被投訴濫用

台中高等行政法院遭爆料，違法派車載人事主任就醫回診涉嫌圖利，台中高等行政法院強調3次派車都符合相關規定，絕無涉嫌圖利。（記者陳建志攝）

2025/07/17 14:55

法院：因公受傷、獨居宿舍 派車合法

〔記者陳建志／台中報導〕台中高等行政法院人事主任今年2月因勘察環境教育場地左踝扭傷，有民眾向本報投訴，質疑濫用公務車載他回診，並質疑司法院還未對院長、人事主任等3人做出行政懲處；台中高等行政法院表示，人事主任是因公受傷，考量他住在宿舍且獨居，坐輪椅行動不便，才派車載他回診，前後共3次，符合公務人員保障法等相關規定。

有民眾向本報投訴，台中高等行政法院院長等官長，濫用公務車載人事主任至醫院回診，在檢舉人強調違法之下，才移送地檢署，民眾質疑司法院包庇，至今未對相關人做出行政懲處。

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台中高等行政法院表示，今年2月為辦理環境教育活動，人事主任2月5日會勘環境教育場域，卻不慎扭傷左腳，因獨居住在宿舍，隔天腫脹疼痛難耐無法行走，有緊急就醫需要，才申派公務車送醫，診斷有左踝扭傷致多條韌帶撕裂，需石膏固定，派車符合司法院及所屬各機關車輛管理作業要點第19點第1項第4款規定。

台中高等行政法院強調，之後因人事主任傷勢無法行走或站立，需使用輪椅，且又獨居在職務宿舍，家人均住在北部，無法分身協助就醫，才簽請機關提供必要協助，在2月14日、21日核派公務車協助回診接送，符合公務人員保障法第19條與公務人員安全及衛生防護辦法第23條規定。

台中高等行政法院強調，3次派車是綜合考量相關法令規定及實際需要，屬合法妥適的處置，至於是否違法，已在今年6月移送台中地檢署審酌辦理。

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