恐怖男追2櫃姊 偷拍大腿威脅「不可跟老公肌膚之親」

古男一次追兩名櫃姊，傳訊息並送盯梢、偷拍大腿，台中地院判處拘役40日。（記者張瑞楨攝）

2025/07/17 14:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市古姓男子一口氣追求百貨公司2名櫃姊，送禮物傳訊息示愛，還要求櫃姊「不可以與丈夫有肌膚之親」，甚至偷拍櫃姊大腿，再用軟體合成為不雅照，櫃姊被嚇到失眠、胃痛，還會做惡夢哭泣，古男則否認犯行，台中地院依跟蹤騷擾罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決書指出，古男是百貨公司兩名櫃姊的顧客，古男想追求2名櫃姊，2023年起1至4月，傳訊息「好好處理，免得更多憾事發生的可能」、「妳現在跟妳老公......，你們已經肌膚之親了嗎，千萬不可」，還到百貨公司送禮、盯梢、守候。

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台中地院審理時，一名櫃姊說，對於古男的追求，「一看到他，我就雙手狂抖、怕到胃痛，晚上也睡不著，還會做惡夢，還會因為這件事情睡到哭，因為真的很害怕他」，「如果知道他在我們百貨公司，我就會雙手發抖，整個人會心神不寧」。

另一櫃姊則說，「我都不敢獨自上下班，且上廁所及吃飯皆需要有人陪同」，她還強調，發現古男「偷拍我們的照片並張貼在他的臉書上，其中有1張是拍我的腿，下一張就是他拍他生殖器的部位，我嚇到當晚無法入睡」。

古男則說，他到百貨公司分別是向櫃姊買金飾，順便帶禮物、飲料及巧克力給對方，打電話給櫃姊，是請她撤銷報案，至於臉書上張貼的照片，確實是他拍的，但只有拍1張，再用軟體處理照片。

台中地院認為，古男矢口否認犯行，之前又有恐嚇危害安全等前科，依跟蹤騷擾罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元與上訴。

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