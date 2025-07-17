中壢環西路越式按摩店「加2千可性交易」 遇警栽了

中壢環西路一家按摩店，昨晚被警方查獲有越籍女子非法性交易。（記者黃政嘉攝）

2025/07/17 14:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區環西路聚集多家按摩店，其中一家按摩1200元的「越美生活館」，昨晚11點多被警方佈線查獲非法性交易，店內1名越南籍42歲穆姓女子表示可加價2000元進行性交易，員警便持搜索票搜索，查扣保險套、潤滑油、現金7000元相關證物，並帶回51歲楊姓負責人、穆女及相關工作人員，訊後，楊嫌依妨害風化罪嫌移送偵辦，穆女依違反社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局說明，日前接獲檢舉，指稱該店疑似暗藏非法性交易，於是結合興國、中壢、青埔3派出所組成專案小組，並報請台灣桃園地方法院核發搜索票後執行，經員警佈線蒐證發現，店內越南籍的穆女說可加價2000元進行性交易，員警隨即持搜索票進入執行搜索，將51歲楊姓負責人、2名工作人員及穆女帶回，並查扣監視器主機、鏡頭、潤滑油、保險套、現金7000元及帳冊等證物。

請繼續往下閱讀...

記者昨晚事後至現場查看，店外招牌標示價格1200元，業者鐵門一度拉下，後來有工作人員走回店內似欲整理環境，記者向前詢問，工作人員直說「沒什麼好解釋的。」目擊者林先生表示，昨晚11點多看見多位員警走進店內，很快地把店內的人帶走。

中壢分局長林鼎泰表示，警方持續針對易衍生妨害風化之特種營業場處加強查察，呼籲業者切勿以身試法，挑戰公權力。

中壢環西路一家按摩店昨晚被警方查獲有越籍女子非法性交易。（中壢警分局提供）

中壢環西路一家按摩店昨晚被警方查獲有越籍女子非法性交易。（中壢警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法