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    首頁　>　社會

    男子疑施用「喪屍煙彈」毒駕 接連撞傷騎士、路人

    張姓男子疑毒駕失控撞及站在路旁撐傘的王姓婦人，警方趕抵在他車上查獲1個依托咪酯殘油的煙彈與電子菸。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子疑毒駕失控撞及站在路旁撐傘的王姓婦人，警方趕抵在他車上查獲1個依托咪酯殘油的煙彈與電子菸。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/17 15:22

    〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子14日駕車行經基隆市中山區復興路段時，疑似施用新興毒品依托咪酯「喪屍煙彈」後發作，先在中華路上撞及張姓騎士後逃逸，再撞及路人才停住。警方趕抵，在他車上查獲1個含依托咪酯殘油的煙彈及1支電子煙；警訊後，將張男依涉犯毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。

    警方調查，26歲張姓男子14日上午11時，駕車沿著中山區復興路往中華路方向行駛，擦撞51歲張姓男子騎乘的機車後，未停車救助傷患，反肇事逃逸，轄區基隆市警四分局中華路分駐所獲報追緝，想不到張男駕車行經中華路口時，又撞及1名站在路邊的64歲王姓婦人，致2人手、腳身體多處擦挫傷。

    警方當場在張男的轎車內查獲1個含有依托咪酯殘油的煙彈及1支電子煙，經初步檢驗呈毒品陽性反應；警訊後，將張男後依涉犯毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    所長陳諺錡表示，依托咪酯「喪屍煙彈｣已列為第2級毒品，施用後戕害心智甚鉅，民眾切勿以身試法；警方將持續加強毒品查緝，打擊不法，維護轄區治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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