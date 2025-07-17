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    花蓮壽豐火警4死 激動男現場辱罵消防員挨轟今道歉

    花蓮縣壽豐鄉共和村民宅昨凌晨發生大火釀4死，現場有一男子激動不斷辱罵消防員，還指揮東指揮西，影像曝光後引發爭議。（翻攝網路社群）

    花蓮縣壽豐鄉共和村民宅昨凌晨發生大火釀4死，現場有一男子激動不斷辱罵消防員，還指揮東指揮西，影像曝光後引發爭議。（翻攝網路社群）

    2025/07/17 14:45

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區民宅昨凌晨發生大火釀4死，由於現場地址門牌混亂加上報案緊張，造成消防車跑錯位置遭民眾質疑，現場更有一男子激動不斷辱罵消防員，還指揮東指揮西，影像曝光後引發爭議，黃姓男子今出面致歉，表示一時情緒上來，講出很多不適當的言論，甚至去辱罵這些辛苦的消防人員，真的很抱歉，未來會跟消防局聯繫看看未來有什麼可以幫忙彌補的地方。

    由於起火點就是黃姓男子員工的家，黃男昨凌晨接獲消息後就趕到現場關心，獲知還有人受困在內就相當激動，衝進警戒線，還不斷指揮要打哪裡，遭消防員勸阻後，就開始一連串的咆嘯、罵三字經辱罵消防員，甚至影響救災工作，現場畫面今天遭民眾丟上網路引來許多批評。

    黃男今前往花蓮市殯儀館協助員工家屬處理後事時出面致歉說，因為是員工家裡，所以他很急，想要裡面受困的人趕快救出來，急到情緒上來所以講了很多不當的言論，去罵消防員等等感到相當抱歉，員工家屬的喪葬費用他會幫忙，而消防局也會去接洽，有什麼需要幫忙的地方以彌補這次衝動的行為。

    消防局副局長李龍聖則說，希望民眾不要到火災現場做指導的動作，現場大火可能造成民眾受傷，當時現場指揮官有對民眾不當舉動做勸離的動作，並請警方給予安撫；另外，依據法令，民眾妨礙救災，可能會違反消防法20條，受處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，還可能會吃上妨害公務罪，呼籲民眾尊重現場消防員的專業判斷。

    花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區民宅，昨凌晨發生大火造成4人死亡。（記者王錦義攝）

    花蓮縣壽豐鄉共和村內的平和村四區民宅，昨凌晨發生大火造成4人死亡。（記者王錦義攝）

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