駕駛天雨路滑車快到家前墜谷亡 幼女自行脫困

國姓消防人員立院繩索垂降救人。（南投縣消防局提供）

2025/07/17 13:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國姓鄉國姓村竹坑巷昨夜9點多，1部由51歲吳姓男子駕駛的轎車，疑因天雨路滑，在距離住處不到30公尺處墜谷，車子翻落到20公尺的山谷，吳男的10歲女兒自行爬出車外，僅有擦挫傷，但受到嚴重驚嚇；噴飛6公尺遠的吳男頸椎斷裂、當場死亡，詳細肇事原因有警方調查中。

該起車輛墜谷車禍發生在昨夜9點多，吳姓男子載著10歲女兒返家，當天下了好幾小時的雨，道路濕滑，吳男在距離住家不遠處，不知何故車子翻落20公尺深的山谷，吳男噴飛車外6公尺遠，而搭載的女兒自修從車內爬出，看到爸爸傷勢嚴重，且叫喚沒有回應，驚嚇加上悲傷而哭泣，警消人員趕到後，架設繩索下降查看患者傷勢情形，發現患者無意識脈搏且頸椎斷裂，利用繩索、車子吊臂及捲式擔架，將患者成功拖拉至地面，因吳男已明顯死亡，消防人員隨後轉交由警方處理。

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吳男的女兒傷勢無礙，消防人員將她帶上道路，再由員警護送返家。車禍詳細原因，仍待警方人員調查。

消防人員將已無氣息的吳男以捲式擔架吊掛上路面。（南投縣消防局提供）

警消人員合力把擔架抬上路面。（南投縣消防局提供）

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