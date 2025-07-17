詐團車手「背骨」黑吃黑 介紹人慘遭拘禁私刑

詐團遭「黑吃黑」損失慘重，找不到事主負責，竟把目標轉向「仲介」。示意圖（資料照）

2025/07/17 14:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子主持的詐騙車手集團傳出「黑吃黑」，損失超過700萬元，王男不滿李姓男子介紹來的車手是「背骨仔」，要求李男出面解決，李現身後被王、陳2人強押至三民區某汽車旅館拘禁超過4小時，警方獲報攻堅救人，陳男被依妨害自由罪判刑1年2月。

判決指出，李姓男子介紹友人到陳男、王男（另案審理）主持的詐騙車手集團工作，但卻傳出友人疑似「黑吃黑」害車手集團損失超過700萬元，陳、王找不到人負責，準備把氣出在李男身上。

請繼續往下閱讀...

2023年8月25日下午4點，王、陳約李男到鳳山區某大賣場協商，李男現身後，王男掏出折疊刀恐嚇「我有攜帶傢伙，不要逼我動手動腳等」，強行把李男押上車後，帶到三民區某摩鐵軟禁，要求李男「給個說法」才肯放他離開。

李男拿不出這麼多錢賠償，雙方僵持數小時後，李趁上廁所時偷偷向友人求援，友人獲報後報警，警方到場攻堅救出李男，並逮捕王、陳2人送辦；高雄地方法院審理時，陳男坦承犯行，並表達願意賠錢給李男爭取和解，法官原本安排調解，但李男在案發後已離開台灣，法官考量他的犯後態度及所生危害程度，依攜帶兇器私行拘禁罪判刑1年2月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法