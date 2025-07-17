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    首頁　>　社會

    懷疑舍友偷吃 北所收容人逼對方全裸坐馬桶還綑綁手腳

    林姓男子懷疑同被羈押在台北看守所的黃姓收容人偷吃自己食物，竟要求對方脫光衣物坐在馬桶上，用毛巾捆其手腳恐嚇。新北地檢署偵結，依涉犯強制罪將林男起訴。（資料照）

    林姓男子懷疑同被羈押在台北看守所的黃姓收容人偷吃自己食物，竟要求對方脫光衣物坐在馬桶上，用毛巾捆其手腳恐嚇。新北地檢署偵結，依涉犯強制罪將林男起訴。（資料照）

    2025/07/17 14:29

    〔記者吳昇儒、王定傳／新北報導〕林姓男子因涉案被羈押於台北看守所，今年4月16日凌晨，懷疑同舍的黃姓收容人偷吃自己食物，竟要求對方脫光衣物坐在馬桶上，用毛巾綑綁其手腳恐嚇。黃男律見律師時告知此事。所方調閱監視器畫面後，將林男函送法辦。新北地檢署偵結，依涉犯強制罪，將林男起訴。

    檢方調查，林姓收容人與黃姓被害人是台北看守所同房舍友，案發當天，林男認定黃姓舍友偷吃自己食物，當場喝令對方交出所有塑膠袋，並脫去全身衣物坐在馬桶上。黃男因心生畏懼，只好依其指示照做。

    林男見狀食髓知味，揚言若被害人亂動，就要拿水桶毆打，然後又拿著筷子，作勢刺擊黃男進行威嚇。隨後又要對方把雙手放背後，並拿出毛巾綁住其手腳。

    事後，黃男律見自己的律師時，告知遭到舍友霸凌，律師便函請地檢署偵辦。

    台北看守所調閱監視器時，發現確有黃男敘述情形，依法將林男函送新北地檢署偵辦。

    林男向檢察官坦承因為認定黃姓舍友偷吃自己食物，便要他脫光全身衣物，坐在馬桶上，也有用言語恫嚇對方，並持筷子進行恐嚇。檢方偵訊後，認定林男涉犯強制罪起訴。

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