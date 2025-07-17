百富資本吸金182億 國安會退休會計主任儲國衡父子判刑曝光

百富資本控股公司負責人儲開軒在臉書上PO出與瑪莎拉蒂跑車的合影。（擷取自臉書）

2025/07/17 13:46

〔記者張文川／台北報導〕百富資本控股有限公司負責人儲開軒，被控非法銷售未經核准的2檔澳洲基金，對外宣稱保證還本且年息達6.5％至12％，7年間吸金5.9億美元（約合新台幣182億元），受害人逾3000人，台北地檢署前年3月認定違反銀行法，起訴13人和2家公司法人；台北地院審理後，依銀行法判儲開軒10年2月徒刑，其父、國家安全會議會計室退休主任儲國衡3年10月，百富財富管理顧問公司判處罰金1億元、百富環球策略資產公司罰金3000萬元。

同案共犯陳政傑判刑7年6月，林素真、賴建川、沈于揚、張家瑋、杜瑞雲、林志隆等6人，分依非法經營收受存款業務罪判處6年6月至7年不等徒刑；辜靜怡、陳世昌、曾義勝、曹瑄芷等4人，各判1年10月至3年8月徒刑，部分獲判緩刑並提供義務勞務。全案可上訴。

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檢調調查，儲國衡、儲開軒父子在雙北、高雄有10筆房產，平日以瑪莎拉蒂、愛快羅密歐等名車代步，儲國衡退休後，到兒子經營的百富公司掛名當董事，涉幫兒子推售2檔未經主管機關核准販售的澳洲基金「百麗基金」、「金河獨立投資組合」。

儲開軒在台成立百富資本控股公司，為香港百麗金融集團的關係企業，在台推售此2檔澳洲基金，自2016年起至2022年8月間，並商請從國安會退休的父親掛名公司董事，幫忙推售基金，涉嫌違反銀行法。

逾3000名民眾投入資金投資，其中不乏教師、退休公務員，偵查時已有300人報案提告，被吸金金額近25億元。檢方查扣儲家父子名下資產，包括10筆房地產及現金2555萬餘元、名車等等，總值約1.8億元，其中2輛名車已由行政執行署台北分署協助法拍賣出。

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