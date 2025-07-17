苗栗苑裡苗47-1線路口又出「撞況」 女騎士被撞落田滿臉血

苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

2025/07/17 12:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苗47-1線新復里路段不時發生車禍，今（17）日早上9點多又出「撞況」！36歲徐姓男子駕駛小貨車行經新復七路口時，與26歲梁姓女騎士的機車發生碰撞，撞擊力道猛烈，梁女直接被撞到一旁田裡；目擊民眾說，當時梁女滿臉血跡，傷勢不輕；徐男的小貨車前擋風玻璃也裂開、車頭凹陷。

轄區通霄警方表示，事發當時梁女騎乘機車沿新復七路北往南直行，徐男則駕駛小貨車苗47-1線由西往東方向直行，雙方在路口發生碰撞，梁女雖因此受傷，意識仍清楚，由救護人員送醫。經酒測後，雙方皆未酒駕，將持續釐清肇事原因。

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目擊民眾說，當時梁女因車禍猛烈撞擊力道摔落田裡，徐男雖未有明顯外傷但其駕駛的小貨車車頭受損，擋風玻璃也裂開。

通霄警方也呼籲民眾，苗47-1線為附近居民聯絡主要幹道，與其連接路口較為狹窄，民眾行經路口處若未注意容易發生車禍。

苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

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