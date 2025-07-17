為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗苑裡苗47-1線路口又出「撞況」 女騎士被撞落田滿臉血

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    2025/07/17 12:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苗47-1線新復里路段不時發生車禍，今（17）日早上9點多又出「撞況」！36歲徐姓男子駕駛小貨車行經新復七路口時，與26歲梁姓女騎士的機車發生碰撞，撞擊力道猛烈，梁女直接被撞到一旁田裡；目擊民眾說，當時梁女滿臉血跡，傷勢不輕；徐男的小貨車前擋風玻璃也裂開、車頭凹陷。

    轄區通霄警方表示，事發當時梁女騎乘機車沿新復七路北往南直行，徐男則駕駛小貨車苗47-1線由西往東方向直行，雙方在路口發生碰撞，梁女雖因此受傷，意識仍清楚，由救護人員送醫。經酒測後，雙方皆未酒駕，將持續釐清肇事原因。

    目擊民眾說，當時梁女因車禍猛烈撞擊力道摔落田裡，徐男雖未有明顯外傷但其駕駛的小貨車車頭受損，擋風玻璃也裂開。

    通霄警方也呼籲民眾，苗47-1線為附近居民聯絡主要幹道，與其連接路口較為狹窄，民眾行經路口處若未注意容易發生車禍。

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    苑裡苗47-1線路口又出「撞況」，女騎士被撞落田裡滿臉血跡送醫。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播