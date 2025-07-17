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    借車不還挨告還開上路 無業女遇警攔查被搜出毒品

    吳女向友人借車但不肯歸還挨告，遇上警方攔查時還被搜出毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    吳女向友人借車但不肯歸還挨告，遇上警方攔查時還被搜出毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/17 12:48

    〔記者陸運鋒／新北報導〕吳姓女子昨天駕駛轎車行經新北市永和區時，被巡邏警方查出為失竊車輛，警方將其攔停後，才發現她向友人借車，卻一直不肯歸還，被對方提告侵占，而警方搜索車內時，還發現安非他命及喪屍煙彈，隨後將吳女帶回偵辦。

    據了解，無業的53歲吳女，7月初向劉姓女友人借一輛轎車，卻一直沒有歸還，而劉女多次向吳女催討還車，吳女都置之不理，氣得劉女本月10日向板橋警分局報案提告。

    永和警分局員警昨天上午巡邏行經永和仁愛路時，發現吳女駕駛失竊車輛上路，隨即上前攔查並示意靠邊停車，員警隨後在駕駛座旁，發現依托咪酯煙彈2顆、安非他命5.3公克及毒品吸食器3組，立即將其上銬帶回派出所偵辦。

    警詢時，吳女稱因為急需用車，所以才沒有將車輛歸還給朋友，而毒品則是其他友人寄放，警詢後依侵占、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時採集尿液送驗，釐清是否有毒駕行為。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出毒品喪屍煙彈及安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出毒品喪屍煙彈及安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

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