為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中山城高接梨採收 東勢警啟動護農專案

    東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，加強梨園、集散場等巡邏，強化防竊勤務。 （民眾提供）

    東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，加強梨園、集散場等巡邏，強化防竊勤務。 （民眾提供）

    2025/07/17 13:08

    〔記者歐素美／台中報導〕目前正值台中市山城地區梨子產季，高接梨屬高經濟作物，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，台中市警局東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，針對梨子果園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務。

    每年6、7月是山城區梨子陸續接近採收的季節，不管是豐水、新興、秋水或是最大宗的甘露高接梨，面對全球氣候暖化，高接梨的種植難度提升，市場價格已漲至每台斤約120元左右，價格不菲，茅埔派出所為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，強化「護農專案」勤務，增加夜間巡邏班次，防範宵小，讓農民能夠安心收成。

    東勢警分局並透過結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息，例如飼養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等，傳遞給農民及地方人士。

    另外針對轄區曾犯毒品及竊盜等案的治安顧慮人口，警方也嚴密掌握情資及動向，列為查緝重點。東勢分局茅埔派出所所長洪冠崴表示，高接梨一年一收，種植過程繁複且費工，為確保農民辛苦栽種的農作能夠順利收成，高接梨採收季節特別編排警力，強化巡邏密度，農民也可藉由增設防竊設備，提高自我保護能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播