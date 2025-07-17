台中山城高接梨採收 東勢警啟動護農專案

東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，加強梨園、集散場等巡邏，強化防竊勤務。 （民眾提供）

2025/07/17 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕目前正值台中市山城地區梨子產季，高接梨屬高經濟作物，為避免宵小覬覦，夜間潛入果園行竊，台中市警局東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，針對梨子果園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務。

每年6、7月是山城區梨子陸續接近採收的季節，不管是豐水、新興、秋水或是最大宗的甘露高接梨，面對全球氣候暖化，高接梨的種植難度提升，市場價格已漲至每台斤約120元左右，價格不菲，茅埔派出所為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，強化「護農專案」勤務，增加夜間巡邏班次，防範宵小，讓農民能夠安心收成。

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東勢警分局並透過結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息，例如飼養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等，傳遞給農民及地方人士。

另外針對轄區曾犯毒品及竊盜等案的治安顧慮人口，警方也嚴密掌握情資及動向，列為查緝重點。東勢分局茅埔派出所所長洪冠崴表示，高接梨一年一收，種植過程繁複且費工，為確保農民辛苦栽種的農作能夠順利收成，高接梨採收季節特別編排警力，強化巡邏密度，農民也可藉由增設防竊設備，提高自我保護能力。

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