違建戶掏5千求拆除大隊「幫幫忙」 緩起訴須付公庫2萬元

公務員拒絕收錢並通報政風單位，案件由法務部廉政署介入調查，並移送地檢署偵辦；林男到案後坦承犯行。（資料照）

2025/07/17 14:25

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市林姓男子不捨自家違建將被拆除，拆除大隊現場勘查時，當場掏出5千元現金，試圖賄賂公務員，還說「一點點，就幫幫忙」、「如果要拆就通知一下，我們自己拆」，公務員當場拒絕並通報政風。全案經法務部廉政署調查，林男坦承犯行，檢方最終給予緩起訴處分，須支付2萬元給公庫。

起訴指出，林男名下位於新北市汐止區的建物，經人檢舉涉及違章，範圍包括原建物、增建樓層與頂樓鴿舍，均未經建築許可及使用執照核准，屬違章建築。

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去年9月，新北市政府違章建築拆除大隊人員前往現場勘查，發現建築確屬違建。林男當場表示「這個一點點，就幫忙」、「如果可以就緩拆」、「如果需要拆，就通知我們自己拆」，並從口袋掏出5千元現金，意圖行賄公務員換取拆除寬限。

該名公務員未受誘惑，拒絕收錢並通報政風單位。案件由法務部廉政署介入調查，並移送地檢署偵辦；林男到案後坦承犯行。

檢方考量林男無前科、素行尚稱良好，所涉賄款金額不高，且未造成實際影響拆除程序，最終依《貪污治罪條例》第11條「行求賄賂未遂罪」規定，給予緩起訴處分一年，並命其向公庫支付2萬元。

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