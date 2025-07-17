台中男「撿屍」賠30萬免關、又伸鹹豬手賠8萬 法官拒給緩刑

邢男10年前「撿屍」賠償30萬元免入獄，去年又強制猥褻女子，他賠償8萬元，被害女子雖求情，法官仍拒絕給他緩刑。（示意圖）

2025/07/17 13:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市高中畢業的邢男，10年前對醉酒女子「撿屍」，觸犯乘機性交罪判刑1年10月，賠償30萬元和解，宣告緩刑4年，不用入獄的他，竟又於去年對陌生夜歸女子熊抱、伸鹹豬手強行猥褻，他賠償對方8萬元，台中地院審理時，被害女子求情說，願給邢男緩刑機會，法官卻強調，他是第二次侵犯他人性自主權，未來仍有再犯之虞，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，但不宣告緩刑。

判決書指出，邢男2015年6月26日凌晨見陌生女子醉酒而「撿屍」，住戶聽到女子哭泣聲音長達1小時，感覺怪異報警，員警馳抵時，邢男謊稱是女子的男友，女子卻大喊強姦，邢男倉皇逃跑，警察追500公尺抓到他，台中地院審理時，他賠償30萬元和解，法官依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑4年，免除入獄之苦。

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時隔約9年，邢男於去年（2024年）6月21日凌晨3時許，騎機車經過台中市某巷內，見一名年輕女子獨自行走，兩人也是素昧平生，他卻從後方熊抱，伸鹹豬手摸胸部、大腿及臀部，被害女子驚嚇蹲坐地上，邢男始罷手離去。

台中地院審理時，律師辯護說，邢男已賠償8萬元和解，聲明依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，並宣告緩刑，法官卻認為，他之前犯下乘機性交罪，雖然保護管束（緩刑）期滿，視為執行完畢，但他並非第一次侵犯他人性自主權，這次犯行也無顯可憫恕之處，不予減刑，依強制猥褻罪判刑6月。

法官強調，被害女子表明願意給邢男緩刑機會，但是否宣告緩刑是法院的職權，不受告訴人（被害女子）意見的拘束，邢男並非首次侵犯他人性自主權，難以認定他無再犯之虞，且判刑6月得易科罰金或易服社會勞動，並非一定要入監服刑，不予宣告緩刑，可上訴。

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