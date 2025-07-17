涉教唆手下暴力討債還出資成立律師事務所 竹聯幫旭仁會長起訴

台北地檢署調查後認為，陳躍中及其幫眾，共犯下4次暴力討債案件，涉犯組織犯罪防制條例等罪，今日偵結依法起訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/17 11:52

〔記者吳昇儒／台北報導〕竹聯幫仁堂旭仁會會長陳躍中因涉嫌教唆多名手下進行暴力討債，還出資成立律師事務所，幫忙處理幫內事務也對外招攬生意。台北地檢署調查後認為，陳躍中及其幫眾，共犯下4次暴力討債案件，涉犯組織犯罪防制條例等罪，今日偵結依法起訴。

檢警調查，2021年間，陳姓古董商與賴姓金主花4千萬收購明清時期的佛像時，懷疑收到膺品，要求蘇姓賣家出面處理，但對方卻不願協調。兩年後，找上綽號「阿中」的陳躍中處理，逼蘇男出來解決問題。

請繼續往下閱讀...

2023年間，陳躍中為了解決法律相關問題，更是出資成立律師事務所，找專業律師合作。該律師事務所除了處理一般民眾案件外，還會幫其小弟打官司。不過律師費一樣要由小弟支付；其中一名王姓小弟因涉及詐欺案件，找該事務所律師處理，共積欠了10多萬的律師費，陳躍中就找人將他叫到堂口，狠狠抽打王男臀部。

同年某間公司開出面額2800萬元給一名女子，事後卻不希望支票兌現，找上陳躍中幫忙處理。

檢警於今年3月18日見時機成熟，發動搜索，拘提陳躍中及其幫眾，認為陳有反覆實施之餘，聲請羈押禁見獲准。

台北地檢署今日偵結，認定陳躍中及其幫眾共12人，分別涉犯組織犯罪防制條例、恐嚇取財得利等罪，依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法