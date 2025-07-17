殺警死刑犯蕭新財自認有教化可能 聲請再審被高院駁回

殺警死刑犯蕭新財聲稱有教化可能、不應判死，聲請再審，高等法院裁定駁回。（記者楊國文攝）

2025/07/17 12:20

〔記者楊國文／台北報導〕死囚蕭新財2000年帶槍尋仇，不滿被警員范姜群國盤查，竟持霰彈槍行刑式槍殺警員，蕭20年前被判死定讞，至今未伏法，至少已6度聲請釋憲、多次聲請再審被駁。蕭去年聲請再審，引用憲法法庭「113年憲判字第8號」判決，主張自己有教化可能、不應判死，並停止其死刑的執行，高等法院認定蕭不符再審規定，裁定駁回。可抗告。

蕭新財當年殺警案，震驚社會。2000年9月1日，蕭新財帶槍到桃園地區尋仇，途中遇員警范姜群國、張紹科攔檢，蕭男擔心持槍尋仇之事曝光，竟開槍射殺2名員警，范姜群國當場殉職，張紹科則受重傷。

請繼續往下閱讀...

蕭新財於2005年12月29日被最高法院判決死刑定讞，他雖透過律師6度聲請釋憲，都遭大法官駁回拒絕受理，另多次聲請再審，均被直接裁定駁回。

2024年憲法法庭「113年憲判字第8號」死刑判決後，蕭新財又提出聲請，主張他有無教化可能性的判斷，應透過對於他過去與當下預測其未來可塑性，教化可能性應就原判決認定事實的全部證據，再加入新證據、他至今在監表現狀況綜合判斷，據以認定是否具備再審理由，請求准予再審，並停止執行其死刑的執行。

高等法院認為，蕭對於死刑確定判決的科刑有所爭執，並非有新事實或新證據發現，足以影響原確定判決所認定的罪名，顯然不足以動搖原確定判決所確認的犯罪事實，蕭依據憲法法庭判決意旨聲請再審，但這是應否依非常上訴程序循求法律救濟之範疇，並非再審程序所得審究，也不能據為聲請再審的事由，因此，蕭聲請再審及停止刑罰執行聲請，顯無理由，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法