為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    跳副駕「男男抱疊」辯沒開車 酒測過關但......賓士忘打P檔滑行撞6車

    蔡男情急跳上副駕座以「男男抱疊」方式騙稱沒開車。（讀者提供）

    蔡男情急跳上副駕座以「男男抱疊」方式騙稱沒開車。（讀者提供）

    2025/07/17 13:01

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區蔡男與友人徹夜狂歡後，駕駛賓士車遇警攔查，蔡男情急跳上副駕座，以「男男抱疊」方式騙稱自己沒開車，未料，座車未打P檔，往前滑行連撞6車，警方為蔡男酒測為0.09毫克，未達公共危險罪移送標準，蔡男看到測值直呼「有夠倒霉」。

    台中市第四警分局表示，蔡男坦承在夜店「喝了一口調酒」，雖酒測值未達移送標準，但因撞擊前車而有危險駕駛情事，訊後仍依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌送辦。

    警方今天（17日）表示，蔡男（20歲）7月4日與友人在大觀路夜店狂歡，清晨將白色賓士開到文心森林公園旁欲離開，途中遇到大墩派出所員警攔查，蔡男聽道警鳴聲被要求路邊停車，情急之下，竟直接跳到副駕駛座、跳進男友人懷抱，以「男男抱疊」方式，企圖掩飾開車實情，未料因過度緊張，忘將排檔檔位打入P檔，賓士車失控緩緩前行，沿途擦撞5輛機車及1部自小客車後才停車。

    員警立即喝止並打開車門，赫見蔡男整個人「坐」在副駕駛座男客身上，形成「男男交疊」誇張畫面，蔡男與友人眼見跑不了，只能乖乖下車受檢，並向警方坦承稍早在夜店「喝了一口調酒」，行經大觀路與向上路口，發現巡邏員警緊跟，擔心酒駕遭查緝，才異想天開跳到副駕駛座。

    警方在向上路旁對蔡男酒測，測得每公升呼氣的酒測值0.09毫克，未達公共危險罪移送標準，蔡男也通過測試觀察紀錄表檢視，但危險駕駛撞擊前車，訊後仍依刑法妨害公眾往來安全罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蔡男與男友人在副駕座交疊。（讀者提供）

    蔡男與男友人在副駕座交疊。（讀者提供）

    白色賓士未入P檔，掃倒車前5輛機車及1部自小客車。（讀者提供）

    白色賓士未入P檔，掃倒車前5輛機車及1部自小客車。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播