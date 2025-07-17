跳副駕「男男抱疊」辯沒開車 酒測過關但......賓士忘打P檔滑行撞6車

蔡男情急跳上副駕座以「男男抱疊」方式騙稱沒開車。（讀者提供）

2025/07/17 13:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區蔡男與友人徹夜狂歡後，駕駛賓士車遇警攔查，蔡男情急跳上副駕座，以「男男抱疊」方式騙稱自己沒開車，未料，座車未打P檔，往前滑行連撞6車，警方為蔡男酒測為0.09毫克，未達公共危險罪移送標準，蔡男看到測值直呼「有夠倒霉」。

台中市第四警分局表示，蔡男坦承在夜店「喝了一口調酒」，雖酒測值未達移送標準，但因撞擊前車而有危險駕駛情事，訊後仍依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌送辦。

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警方今天（17日）表示，蔡男（20歲）7月4日與友人在大觀路夜店狂歡，清晨將白色賓士開到文心森林公園旁欲離開，途中遇到大墩派出所員警攔查，蔡男聽道警鳴聲被要求路邊停車，情急之下，竟直接跳到副駕駛座、跳進男友人懷抱，以「男男抱疊」方式，企圖掩飾開車實情，未料因過度緊張，忘將排檔檔位打入P檔，賓士車失控緩緩前行，沿途擦撞5輛機車及1部自小客車後才停車。

員警立即喝止並打開車門，赫見蔡男整個人「坐」在副駕駛座男客身上，形成「男男交疊」誇張畫面，蔡男與友人眼見跑不了，只能乖乖下車受檢，並向警方坦承稍早在夜店「喝了一口調酒」，行經大觀路與向上路口，發現巡邏員警緊跟，擔心酒駕遭查緝，才異想天開跳到副駕駛座。

警方在向上路旁對蔡男酒測，測得每公升呼氣的酒測值0.09毫克，未達公共危險罪移送標準，蔡男也通過測試觀察紀錄表檢視，但危險駕駛撞擊前車，訊後仍依刑法妨害公眾往來安全罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男與男友人在副駕座交疊。（讀者提供）

白色賓士未入P檔，掃倒車前5輛機車及1部自小客車。（讀者提供）

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