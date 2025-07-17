原配的逆襲！小三嗆聲判賠30萬 原配街頭堵人要錢無罪

高等法院台中分院認為何女堵人索討30萬元之舉，不構成強制罪，判決何女無罪確定。（記者張瑞楨攝）

2025/07/17 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓女子的丈夫與擔任清潔工的林女有染，林女甚至打電話向原配何女挑釁嗆聲，法院判決林女應賠償原配30萬元，何女聲請強制執行，但林女卻無財產，何女遂於去年騎機車在車水馬龍的街頭，堵住林女咆哮索討30萬元，一度造成塞車，林女怒控強制罪，法院卻認為何女行為，尚不構成強制罪的「強暴」、「脅迫」，判決何女無罪確定。

判決書指出，何女的丈夫於2021年起，與林姓女子交往，互以「老公」、「老婆」互稱，並發生性行為，林女2023年8月20日打電話給原配何女嗆聲挑釁，何女氣得控告林女索賠100萬元，台中地方法院判決林女應賠償30萬元確定。

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原配何女官司勝訴，但林女卻無財產，何女去年（2024年）5月31日，騎機車在台中市梧棲區的路上，把機車橫停林女轎車前，阻擋林女去路，林女控告何女強制罪（妨害自由通行權利），林女還強調，何女咆哮要錢，「用肉身擋住我，使我完全沒辦法移動轎車，那時候已經交通阻塞了」。

台中地院審理時，何女答辯說，她是向林女要錢，林女應賠30萬元，已經法院判決確定，但強制執行未果，林女可以繞過機車自由離開，「我沒有拔她的鑰匙，或施加其他強制力」。

法官認為，上述過程中，何女沒有用暴力、脅迫手段，前後時間僅10多鐘，何女雖用機車與自己肉身阻擋林女開車離去，對林女產生無形心理壓力，不敢任意駕車離去，但何女仍不構成暴力或脅迫，不符合強制罪中的「強暴」、「脅迫」構成要件，判決何女無罪，檢方上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同而駁回，何女無罪確定。

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