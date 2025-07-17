「天氣很好，趕快出來搶錢」 38E應召妹進房剛報完價就被抓

應召站打出38E小姐傲人身材吸客。（民眾提供）

2025/07/17 11:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綽號「胖哥」的應召站，開放「網路預約」從事色情性交易，打出旗下應召女有38E傲人身材，吸引男客，李姓、林姓及潘姓女子透過平台引薦，到三民區某摩鐵進行性交易，李、林兩女進房後，剛報價收費不分全、半套，40分鐘5000元，當場被喬裝嫖客的員警逮捕；接送李女3人的林姓計程車司機雖然只拿到200元報酬，但仍被視為共犯，被法官依妨害風化罪判徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，去年10月17日，應召站透過line群組，向李姓、林姓及潘姓女子傳訊「早安，今天天氣很好，趕快出來搶錢了！報班，上班時間與下班時間，好讓作業可以順暢，謝謝麻煩配合」，李女回傳「3點，誠泰藥局，2點，下班」、林女回傳「午安，我三點到一點不尾工」、潘女回傳「姐姐我今天報3點上班，1點下班」。

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應召站接到3女回報後，安排她們坐上林姓計程車司機的車，先載李、林兩女到三民區某摩鐵接客，潘女則車上等待恩公上門；李、林兩女進房後，向尋芳客報價不分全、半套，40分鐘5000元後，尋芳客立即表明警察身分，將兩女逮捕。

警方循線逮捕「馬伕」林姓司機，但林男落網後，辯稱他不知道林、李兩女去摩鐵是要做性交易，車上會載潘女，是因為之前載過她幾次，在路邊看她眼熟，她說過幾天生日，要請他吃火鍋。高雄地方法院審理時，法官發現，李女3女互不相識，均透過應召平台安排她們去坐林男的車，因此認定林男知情，且認定他是共犯，依圖利媒介性交罪判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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