台泥三元電池廠火滅仍警戒！屋頂持續射水降溫 24小時監測空品

環保局於三元電池廠周界佈設10點，24小時監測空品。（記者陳文嬋攝）

2025/07/17 12:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台泥集團三元能源科技全國首座超級電池廠14日爆炸失火釀15傷，高雄市消防局在15日火滅後仍不敢大意，今（17）日再出動16車28人從屋頂架設水砲塔射水降溫；環保局則佈下天羅地網，除以AI智慧影像辨識系統監控污染情況外，搭配空品感測器掌握影響範圍，並於廠區周界佈設10處監測點，由空污小組人力結合空品應變車，24小時檢測廠內外污染物濃度，全面監測空品狀況，讓民眾放心。

台泥子公司三元能源科技發生爆炸釀15人受傷，更引發有毒氣體氫氟酸外洩，廠外則未檢出，消防局15日撲滅火勢，持續出動人車現場警戒，16日廠區仍高溫達40度，今溫度降至30多度，改於屋頂架設水砲塔射水；環保局今檢測總碳氫化合物濃度約4.4ppm，總懸浮微粒濃度約0.479mg/m3，空品數據無異常。

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環保局指出，空污小組自14日迄今共檢測63筆數據，其中傅立葉轉換紅外光譜未測得異常圖譜，五用氣體偵測器測得一氧化碳濃度最高約15ppm，屬火場燃燒產出，火焰離子偵測器檢測總碳氫化合物濃度約0.1至8.4ppm，趨近背景值，TSP偵測器測得總懸浮微粒濃度介於0.012至11.4mg/m3，數據初期略高，隨火勢撲滅後，逐漸趨近背景值。

環保局統計，14、15日火警期間，周邊微型感測器總揮發性有機物濃度與火警發生前相較，無異常上升情形，濃度約介於0.1至0.35ppm；14日廠內曾檢出微量氫氟酸最高濃度0.774ppm，廠外未檢出，11時19分廠內複偵已未檢出，因鋰電池內電解液燃燒遇水反應產生氫氟酸氣體，氫氟酸氣體與消防水霧反應作用侷限廠內，僅於廠內靠近火場處檢出微量氫氟酸，並未擴散至廠外。

高雄市消防局今改於三元電池廠屋頂架設水砲塔射水降溫。（市府提供）

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