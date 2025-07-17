董座積欠稅款6.7億 新竹分署歷時14年全數徵起

董座積欠稅款近6.7億元，新竹分署歷時14年成功全數徵起。（新竹分署提供）

2025/07/17 12:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一件自100年即移送行政執行的重大欠稅案件，義務人積欠鉅額綜合所得稅稅款及相關罰鍰，經法務部行政執行署新竹分署歷時14年執行，最終在上月全數清償，總金額達6億7千萬餘元（含利息與滯納金）。

此案義務人原本分期按月自行繳納，其中包含新竹分署自102年即不斷與移送機關協商溝通，並召開聯繫會議就5家投資公司所繳納之營利事業所得稅，辦理債權讓與再核退抵繳欠稅1千413餘萬元。惟隨著時間推移還款金額日益減少，新竹分署遂著手進行拍賣，並拍定義務人名下位於新竹市中華路上著名的精華補習班舊址。截至113年9月間，義務人尚欠金額仍達1億6千餘萬元，後續執行過程中。

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新竹分署發揮團隊辦案精神，分署長密集且定期召集主任行政執行官、行政執行官等專案小組成員開會，積極就可供執行之財產、待查明之大額資金去向，研擬可行執行策略後，由承辦同仁依擬定方案執行拍賣義務人所有之股票及出資額，其中出資額以1千250萬元拍定，期間並囑託台北分署及台南分署協力拍賣相關不動產。移送機關北區國稅局新竹分局亦積極配合，不但就聯繫查詢事項積極回應，並協調國有財產署聲明承受台北分署與台南分署受託拍賣之不動產，共同努力推動執行拍賣作業。

新竹分署除積極執行上述財產外，對於義務人大額去向不明資金，亦研妥採取強制處分之執行方案，由承辦行政執行官多次與義務人溝通勸諭，強調依法繳納稅捐的重要性，明確告知義務人有關行政執行法第17條所定管收之法律責任，並請義務人就金融帳戶資金流向詳述說明，最後甚至建議下次到場，可考慮選任律師陪同等語。至此義務人或許意識到已無可能迴避，最終在上月二次前往新竹分局繳納合計約9千萬元欠款，本件全數清償。

新竹分署表示，本案的順利徵起，不僅維護國家稅收公平正義，也彰顯執行機關發揮團隊辦案精神，並與稅務機關通力合作、持續不懈獲致之圓滿成果。

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