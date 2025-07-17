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    狂粉追韓團「靠這招」闖進「海景第一排」 露餡吃官司

    SJ粉絲在演唱會草地上鋪上地毯，在會場外頭守一整晚。（資料照）

    SJ粉絲在演唱會草地上鋪上地毯，在會場外頭守一整晚。（資料照）

    2025/07/17 10:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕41歲陳姓男子超愛韓團Super Junior，去年高雄舉辦櫻花季演唱會，陳男得知東海、銀赫要來表演，但他沒門票，竟異想天開，拿出某新聞台工程人員名片混進「海景第一排」，工作人員二度查驗時才發現他騙人，經報警處理，檢方偵結後依詐欺罪起訴陳男。

    高雄櫻花季去年3月22日起連3天在夢時代廣場舉行，不少粉絲在演出前一天晚上就在會場外夜宿搭帳篷，24日晚間迎來東海、銀赫，等待Super Junior D&E的粉絲至少100人；有粉絲透露，前一天下午3點就來排隊，打算要通宵在這等排隊。

    檢方指出，陳姓男子為了追星，上網搶購1999元的搖滾區門票，但搶票失利後，他不想錯過與偶像近距離接觸機會，他想起自己曾拿過某新聞台工程人員的名片，於是決定假扮成新聞台人員混入舞台區。

    去年3月24日晚間，陳男拿名片的演唱會查票人員佯稱自己來工作，成功入場後，他開心站在「海景第一排」等待表演開場，由於他手上沒有記者採訪時的麥克風和攝影機，工作人員覺得奇怪，二度查驗後才知道陳男假冒新聞台人員入場，報警逮人；高雄地檢署偵查時，陳男坦承犯行，被檢方依詐欺罪起訴，可處5年以下徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。

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