北市警半年查獲逾2600件毒品案 市值1.7億元全數銷毀

警方日前在木柵焚化廠執行大規模毒品銷毀作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/17 10:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今年1～6月間，共計查獲混合式毒品分裝場87件，全般毒品2618件、犯嫌2798人；其中依托咪酯類毒品844件、犯嫌921人，並查扣毒品咖啡包1萬5000餘包、依托咪酯類毒品菸油69公斤、毒菸彈1152顆等。

警方日前在木柵焚化廠執行大規模毒品銷毀作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元。種類涵蓋了愷他命、菸彈、混合式咖啡包等各類毒品；另因依托咪酯類毒品已改列第二級毒品，統由各地方檢察署辦理銷毀事宜，此次銷毀仍以愷他命佔較大比例約81%。

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北市刑警大隊毒緝中心表示，近年流行於年輕族群之新興毒品咖啡包、依托咪酯類毒菸彈（俗稱殭屍菸彈），因混雜多種毒品及來源不明粉末成分，並以新穎圖樣的外包裝流入毒品市場，吸引青少年族群使用，但已有多件服用過量混合性毒品猝死案例發生。

北市刑大為有效遏止新興毒品氾濫，毒品查緝中心114年4月間，溯源發現毒菸彈來自新北市1對陳姓毒鴛鴦，警方於毒鴛鴦外出進行毒品交易之際執行拘提搜索、人贓俱獲，查扣依托咪酯粉末3包、毒菸油7瓶、毒菸彈9顆、卡西酮毒咖啡包152包、哈密瓜錠逾百顆（含第二級毒品MDMA），種類繁多宛如毒品行動雜貨店，並查獲隱藏於住處之依拖咪酯菸彈製造分裝場，燒杯、化學原料等分裝工具一應俱全，現場毒品原料可製造至少1000顆毒菸彈。

警方表示，現正值暑假期間，北市警局將各類新興毒品列為青春專案掃蕩重點，並執行毒品銷毀行動，向社會大眾宣示政府打擊毒品的決心，請家長多關注青少年施用不明咖啡包及電子菸情形，識毒不試毒，警方持續強化查緝力道，溯源斷根，防止毒品流入校園與社區。

警方表示，若民眾發現可疑毒品情資，可撥打「110」報案專線或「1999」市民專線，共同為無毒家園努力。

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警方日前在木柵焚化廠執行大規模毒品銷毀作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元。（記者劉慶侯翻攝）

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