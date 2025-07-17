碩士生檢舉教授抄襲挨告 法院判屬合理查證免賠

判決提及，學術論文涉抄襲與否，屬學術倫理審議範疇，而非單純名譽毀損；即便事後校方調查認定不構成抄襲，A男基於公益目的所為的檢舉，亦應受到言論自由保障。（記者劉詠韻攝）

2025/07/17 10:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕北部某大學教授遭指導學生向教育部檢舉，指其學術論文涉嫌抄襲學生碩士論文，憤而提告檢舉人A男侵害名譽權，並求償60萬元精神慰撫金。不過，台北地方法院審理後認為，A男檢舉前已進行合理查證，並未散布於眾或蓄意貶損原告社會評價，判決敗訴。全案仍可上訴。

判決指出，教授阿揚（化名）在大學擔任會計系專任教授，曾指導一名國貿系碩士生A男完成論文，並以論文內容投稿至《JAFMS》期刊發表。A男於2022年10月1日以「嚴重抄襲違反學術倫理」為題，向教育部部長信箱檢舉阿揚涉嫌抄襲指導學生的碩士論文，阿揚遂認為此舉損及其人格與社會評價，提告請求損害賠償並聲請假執行。

請繼續往下閱讀...

A男主張，檢舉內容係基於合理查證後所為，並未無中生有或散布不實指控，且相關學術倫理爭議攸關公共利益，屬可受公評事項，並提供對照表指出，原告所發表的期刊論文與學生論文中有逾80處用語，句構完全相同。

台北地院審理，審酌檢舉信內容並未對社會大眾公開散布，僅送交教育部與學校依程序處理，該人員亦依處理原則第11條規定，應保密學術倫理案件評審過程、審查人及評審意見等相關資料，控制檢舉言論傳播範圍，旨在促進學術研究之健全發展，同時保護檢舉雙方；法官並指，A男在檢舉前已詳細比對兩篇論文內容，舉證方式符合善良管理人應盡的合理查證義務，並非憑空指控。

判決提及，學術論文涉抄襲與否，屬學術倫理審議範疇，而非單純名譽毀損。即便事後校方調查認定不構成抄襲，A男基於公益目的所為的檢舉，亦應受到言論自由保障，且無證據顯示其有故意詆毀原告名譽的主觀惡意。

法官認，阿揚主張被侵害名譽權無具體證據支持，其求償主張無理由，因此判決原告敗訴，連帶駁回假執行聲請，並須負擔訴訟費用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法