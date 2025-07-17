通緝犯隨機侵入住宅行竊 里長發覺有異即時報警逮人

因案通緝的48歲陳姓男子正在隨機侵入住宅。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/17 10:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕因案通緝的48歲陳姓男子，跑路期間跑來台北，隨機在大同區街頭闖進沒有上鎖的民宅、住家，疑似打算行竊，但他賊頭賊腦、行經可疑，被建泰里里長陳鵬程發現並通報警方。轄區警方佈線追查，在昨天清晨發現他身影，他心虛落跑，最終仍被警方壓制逮捕，警方還在他身上起獲1小包毒品安非他命。

北市警大同分局建成所在昨天晚上9時許接獲報案，建泰里里長陳鵬程通報表示，有一名男子在建泰里周邊四處閒晃，還疑似隨機進入民宅，形跡可疑，可能正準備闖空門行竊。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後，立刻趕往現場，但該名男子已經離去；警方再調閱周邊監視器畫面，掌握該名男子的外貌、衣著特徵，並在轄內的超商訪查，請超商店員若見到該名男子要立即通報警方。

今天清晨6時許，有超商店員見到該名男子出沒，立刻通報警方。轄區員警立刻趕往現場，該名男子見到警方出現，心虛落跑，但跑沒多久就被警方追上並壓制逮捕，警方還在他身上搜出1包毒品安非他命。

該名男子被逮捕後，警方查出他是48歲陳姓男子，還因為涉及竊盜案被屏東地檢署發布通緝。警方將他解送歸案，並再追究他毒品罪責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方追捕陳嫌。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法