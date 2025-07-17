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    女研究生控同學撿屍性侵 男傳訊「你先摸我那的」案情大逆轉

    國立大學女研究生控同學撿屍性侵，男傳訊「你先摸我那的」讓案情大逆轉。（情境照）

    國立大學女研究生控同學撿屍性侵，男傳訊「你先摸我那的」讓案情大逆轉。（情境照）

    2025/07/17 09:27

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某國立大學女研究生小美指控，同學大雄趁她酒醉意識不清強吻全身並指交得逞，憤而提告求償60萬元，新竹地院審理發現，監視器還原當時2人互相攙扶離開，且大雄事後傳訊「你先摸我那的」、「我脫我的褲子讓你直接摸，然後才脫你的」，法官認定並無性侵情事，判決駁回小美之訴。

    小美指控，她與大雄111年間均為新竹市內某大學研究所學生，111年11月27日深夜2人在學校實驗室飲酒聊天後，大雄見她酒醉意識不清，竟親吻她嘴、身體及脖子，並以手指插入下體。

    全案雖經檢察官不起訴處分，事後她對於男性感到恐懼，且因大雄對外放話，使她心理上感到在校園內受到異樣眼光，承受莫大心理壓力，造成二度傷害，為此向大雄求償60萬元。

    大雄則說小美當時全程有明顯意識，且如撫摸生殖器、口交等是小美先主動，此外他從未對外放話，反而是小美隨意將監視器畫面散布給他人，致許多人知道此事。

    檢察官調閱案發現場監視錄影畫面，小美攙扶大雄進入男廁後，過程中小美均可自行行走、步伐穩健，未呈現酒醉狀態，大雄從廁所出來後，走到小美身後自後方環抱，小美沒有拒絕，2人相互攙扶出現於走廊，小美右手勾住大雄肩膀，大雄以左手環抱她腰部，2人步行至走廊盡頭，相互攙扶走向電梯，未見小美有何因酒醉意識不清而無法行動之情形，難認其因飲酒使精神狀態、意識情形達於無法或難以表達其意願之程度，而處於「不能或不知抗拒」。

    事後大雄主動詢問小美身體狀況，「我很難想像你真的都不記得」、「我沒想到你那時沒意識」、「你先摸我那的」、「然後我脫我的褲子讓你直接摸，然後才脫你的」、「不然一開始我怎麼在下面」、「需要我幫你還原過程嗎？」等語，法官認為小美於事發後仍與大雄相互攙扶行走、被大雄環抱，並無抵抗、逃離或拒絕等情，實難認小美於事發當時有何違反意願性交或不能、不知抗拒而乘機性交情事。最後駁回小美之訴。

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